민주당 "4·19 정신 계승…내란 세력·정치검찰 잔재 청산"

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66주년 맞아 "불법 계엄 맞선 시민 용기 기억"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 더불어민주당이 4·19 혁명 66주년을 맞아 내란 세력과 정치검찰에 대한 청산 의지를 강조했다.

박해철 대변인은 19일 서면브리핑에서 "66년 전, 마산 3·15 의거에서 시작된 횃불이 4·19 혁명으로 타오르며 5.18 민주화운동과 6월 민주항쟁을 거쳐 이땅에 비로소 '국민주권의 역사'가 열렸다"고 밝혔다.

박해철 더불어민주당 대변인 [사진=뉴스핌DB]

이어 "독재의 불의에 맞서 피 흘린 민주열사들의 숭고한 희생을 추모한다"며 "오랜 세월 고통을 감내해 오신 유가족 여러분께도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

박 대변인은 4·19 정신을 현재 정치 상황과 연결하며 "모든 권력은 국민으로부터 나온다는 66년 전의 외침은 결코 박제된 과거가 아니다"라고 강조했다. 그러면서 "내란수괴 윤석열의 지난 12.3 불법 계엄 앞에서 우리 시민들이 두려움 없이 헌정 질서를 지켜냈다. 그 원동력은 바로 4·19의 위대한 정신"이라고 주장했다.

또 "주권자를 짓밟고 국가 권력을 사유화하려 했던 내란 범죄자를 법의 심판대에 세웠다"며 "불의한 권력은 결코 국민을 이길 수 없다는 역사의 준엄한 심판"이라고 설명했다.

아울러 "이재명 대통령께서 지난 3·15 의거 기념식에서 하신 말씀처럼 민주주의는 저절로 지켜지지 않는다"며 "이재명 정부와 더불어민주당은 66년 전 불의에 맞섰던 선열들의 숭고한 희생과 12.3 불법 계엄을 막아낸 위대한 시민들의 용기를 절대 잊지 않겠다"고 했다.

그는 "헌정을 유린한 내란 세력과 정치검찰의 무소불위 권력의 잔재를 철저히 청산하겠다"고 했다. 또 "두 번 다시 권력이 국민 위에 군림하지 못하도록 흔들림 없는 민주주의를 굳건히 완성해 내겠다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com