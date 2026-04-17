박선원 의원 "윤석열 정치검찰 수사조작 끝까지 파헤쳐 책임 묻겠다"

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국조특위서 쌍방울 봐주기·남욱 고문 의혹 제기

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 박선원 더불어민주당 의원이 "지난 16일 열린 국정조사특별위원회 청문회에서 윤석열 정치검찰의 인권탄압과 수사조작 실체를 밝혔다며 "끝까지 파헤쳐 반드시 책임을 묻겠다"고 17일 강조했다.

박 의원은 자신의 페이스북을 통해 "이원석 전 검찰총장에게 확인한 결과, 2023년 대검 검사 3명을 수원지검에 파견해 쌍방울 주가조작 사건을 수사했음에도 금감원이 제공한 정황에도 불기소 처분했다"고 밝혔다.

박선원 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "총장이 직접 강조했던 '불공정 거래 행위 하면 패가망신한다'는 원칙이 쌍방울은 예외였다"며 "15층에서는 주가조작을 봐주고 13층에서는 이화영 거짓 진술만 받아낸 명백한 거래였다"고 지적했다.

박 의원은 남욱 증인에 대한 수사 과정도 문제 삼았다. 그는 "정보사 고문문건(노상원·문상호 작성)을 그대로 적용한 정신적 고문을 확인했다"며 "가족 사진을 보여주며 '배 가르겠다'라는 협박, 심야·일요일 조사로 '내 운명이 검찰 손에 달렸다'는 절망감을 주입한 사실을 남욱 증인이 확인했다"고 말했다.

그러면서 "특히 오늘 증인으로 출석한 이원석, 송경호, 고형곡, 신봉수, 강백신, 엄희준, 정일권, 김경완 8명의 윤석열사단 핵심 검사들은 끝까지 변명으로 일관하며 진실을 호도하려 했다"고 비판했다.

박 의원은 "검찰은 정권의 사조직이 아니다"라며 "끝까지 파헤쳐 반드시 책임을 묻겠다"고 강조했다.

seo00@newspim.com