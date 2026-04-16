범여권 국조특위 위원들 "대장동 수사팀, 李 제거하려는 의도 드러나"

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국조특위, 대장동·위례신도시 청문회 개최

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위) 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들은 16일 국회에서 긴급 브리핑을 열고 "이재명 대통령을 타깃팅하고 제거하겠다는 검찰의 의도가 분명히 드러났다"고 주장했다.

국조특위는 이날 국회에서 대장동 사건·위례신도시 사건·김용 전 민주연구원 부원장의 뇌물수수 혐의 사건 관련 청문회를 진행하고 있다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김태훈 대전고검 검사장이 16일 오전 서울 여의도 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회에서 열린 대장동·김용 전 민주연구원 부원장·위례신도시 조작기소 의혹 사건 청문회에서 증인 선서를 하고 있다. 왼쪽부터 김 검사장, 백종덕 법무법인 로우 변호사, 남욱 변호사, 정용환 서울고검 검사장 직무대행, 이원석 전 검찰총장. 2025.04.16 jk31@newspim.com

국조특위 여당 간사인 박성준 민주당 의원은 "오늘 청문회 주요 증인으로 나온 남욱 변호사는 당시 검찰의 수사 상황을 자세히 설명했다"며 "이를 통해 검찰의 의도가 분명히 드러났다. 검찰의 목표는 하나. 바로 이재명이었다"고 말했다.

박 의원은 "당시 피의자는 이재명도, 누구도 아니었다며 "그러나 검찰은 이미 피의자를 지명하고 이재명 대통령을 제거하겠다고 하는 수사방향이 압수 조서를 통해 분명히 드러났다"고 말했다.

이건태 민주당 의원도 "2022년 9월 16일 남욱 변호사가 체포됐는데 이 기간 정일권 부장검사가 '우리의 목표는 하나다' 이렇게 이야기했다"며 "그 하나는 이재명 당시 민주당 대표를 가리킨 것이 명확하다. 대장동 2기 수사팀의 수사 정당성은 그 발언 하나에 모두 무너지는 것"이라고 지적했다.

jeongwon1026@newspim.com