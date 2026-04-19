조국 "정치 중심에 평택 목소리 키우겠다…교통 문제 확실히 해결"

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조국 대표, 평택서 출마 기자회견

"국가대표 정치인이 국가과제로 풀겠다"

"동·서부 BRT·버스 공공관리제 도입"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조국 조국혁신당 대표는 19일 6·3 평택 국회의원 재선거 출마를 선언하며 "평택의 해묵은 교통 문제를 확실히 해결하겠다"고 밝혔다.

조 대표는 이날 경기 평택시 함박산중앙공원에서 열린 출마 기자회견에서 "평택은 대한민국을 먹여 살리는 국가대표 도시"라며 "동북아 물류 관문인 평택항, 한미동맹 핵심 거점, 국가산단과 세계 최대 반도체 생산기지까지 갖춘 도시지만 교통 문제 하나로 시민 삶은 최하위 수준에 머물러 있다"고 말했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 조국 조국혁신당 대표가 17일 오후 경기 평택시 이충동에 위치한 평택시선거관리위원회를 찾아 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거 평택을 예비후보자 등록을 마치고 힘찬 출발을 약속하고 있다. 2026.04.17 krg0404@newspim.com

이어 "평택 시민들이 꼽는 불만족 1위가 교통"이라며 "교통이 곧 고통인 현실을 반드시 바꾸겠다"고 강조했다.

조 대표는 "국가대표 도시 평택에는 이제 국가대표 국회의원이 필요하다"며 "평택을 대표할 때 지역 현안이 국가 과제가 되고 정부의 전폭적 지원을 끌어낼 수 있다"고 밝혔다.

그는 1호 공약으로 KTX 경기남부역 신설을 제시했다. 조 대표는 "고덕국제신도시와 삼성 캠퍼스 권역에 KTX 직결이 없어 기업 임직원, 외국인 투자자, 주한미군 관계자 모두 불편을 겪고 있다"며 "국가 전략 산업의 심장부에 교통 인프라가 없는 상황"이라고 지적했다.

그는 "대도시권 광역교통위원회를 통해 경기남부역을 광역교통 개선 대책에 재포함시키고 제5차 광역교통시행계획에 반드시 반영시키겠다"며 "조국혁신당 의원들과 함께 국회 차원의 압박도 병행해 국가가 약속한 사업을 이행시키겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 조국 조국혁신당 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 조국혁신당 창당 2주년 기자간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.09 pangbin@newspim.com

단기 대책으로는 고급형 BRT 도입을 제시했다. 그는 "KTX 신설에는 시간이 필요한 만큼 당장의 교통 공백을 메워야 한다"며 "고덕국제신도시에서 지제역과 평택역을 잇는 고급형 BRT 시범사업을 추진하겠다"고 밝혔다.

조 대표는 "포승 국가산단과 평택항 배후 물류가 집중된 서부권은 대중교통이 취약한 상태"라며 "신안중 연장, 산업철도 개통을 기다릴 수 없는 만큼 즉각적인 교통 개선이 필요하다"고 말했다.

그는 "버스부터 바꾸겠다"며 "노선 소유권을 공공이 확보하는 공공관리제로 전환해 안정적인 배차와 운영을 보장하겠다"고 했다. 이어 "고덕-청북-포승-안중을 잇는 서부권 BRT 간선망을 구축해 동·서부를 연결하는 입체적 교통망을 만들겠다"고 밝혔다.

또 "안중역을 서평택 광역 교통의 핵심 환승 거점으로 육성하겠다"며 "환승 주차장 확충, 연결도로 정비, 광역버스 노선 재편을 통해 교통·상업·생활 기능이 결합된 복합 인프라로 발전시키겠다"고 설명했다.

oneway@newspim.com