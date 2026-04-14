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[전문] 조국, 경기 평택을 재선거 출마 선언…"귀책사유 있는 정당 무공천 해야"

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  • 조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 기자회견을 열고 6월 3일 경기 평택 국회의원 재선거 출마를 선언했다.
  • 조 대표는 국민의힘 제로 실현과 부패 제로를 내세우며 검찰 개혁과 내란 종식을 위해 입법과 정책을 추진하겠다고 밝혔다.
  • 평택을 삶의질 1위 도시로 만들고 중앙정치와 연결된 큰 정치를 구현하겠다는 세 가지 공약을 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국민의힘 제로·삶의 질 1위 도시 만들 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조국 조국혁신당 대표가 6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마를 선언했다.

조 대표는 14일 국회에서 기자회견을 열고 "'국민의힘 제로'와 '부패 제로'를 실현하기 위해 다시, 백척간두에서 한 걸음을 내딛는다"며 "6월 3일 평택을 국회의원 재선거에 출마하겠다"고 말했다.

조국 조국혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

조 대표는 "조국혁신당의 13번째째 국회의원이 돼 집권 더불어민주당 소속 의원보다 더 뜨거운 마음으로 '내란 완전 종식, 진짜 개혁 완수'라는 시대적 과제를 책임지고 실천하겠다"고 했다.

이어 "검찰 개혁 법안이 제대로 만들어지는데 조국혁신당이 역할을 했던 것처럼 개혁의 강도가 약해지는 것을 막을 것"이라며 "내란 이후의 대한민국을 위한 입법과 정책으로 국민주권 정부의 성공을 더 강력하게 뒷받침할 것"이라고 말했다.

그러면서 "일찍부터 이번 지방선거와 국회의원 재보궐선거의 최상위 목표는 극우 내란 정치세력을 심판하고 국민의힘을 제로로 만드는 것임을 반복하여 밝혀왔다"며 "동시에 국회의원 재선거가 이뤄지는 곳에는 귀책 사유가 있는 정당이 무공천을 해야 한다는 원칙 역시 일관되게 강조해 왔다"고 했다.

그는 "평택을 출마는, 정치인이 된 후 줄기차게 역설해 온 이상과 같은 저의 비전과 가치, 그리고 원칙과 소신에 따라 이뤄졌다"고 재차 강조했다.

조 대표는 "내란 이후 대한민국은 서민과 중산층이 선진국의 성취를 누리는 나라, 청년과 서민에게 '미래를 위한 사다리'가 제공되는 나라, 그리고 누구에게나 행복이 권리로 보장되는 나라이어야 한다"며 "이런 나라를 만들겠다는 각오와 결의로 정치에 뛰어들었고 이제 평택을 국회의원이 돼 평택의 혁신과 도약을 위해 헌신하겠다"고 했다.

조 대표가 밝힌 평택 발전을 위한 공약은 ▲'국힘 제로' 실현 ▲삶의 질 1위 도시 조성 ▲중앙정치와 연결된 '큰 정치' 구현 세 가지다.

그는 "평택은 지역내총생산(GRDP) 기준 경기도 4위지만 시민 삶의 만족도는 경기도 최하위"라며 "경제·물류·안보를 결합해 대도약을 이끌겠다"고 밝혔다.

또 "교통·주거·돌봄 등 핵심 민생 문제를 해결해 사람과 자본, 기회가 모이는 도시로 만들겠다"고 했다.

연고가 없는 것과 관련해서는 "평택에 연고는 없지만 비전과 실행 능력은 누구보다 앞선다"며 "지연을 넘어선 가치로 평택을 바꾸겠다"고 강조했다.

그러면서 "중앙정부의 지원을 끌어올 수 있는 힘 있는 정치를 통해 평택의 가치를 높이겠다"며 "평택의 현안을 국가적 과제로 만들겠다"고 말했다.

조 대표는 "6월 3일 평택에서 부정선거 음모론과 혐오, 극우와 내란을 몰아내고 선명하고 깨끗한 정치, 겸손한 정치로 채우겠다"며 "집권 민주당과의 연대와 단합을 강화해 국민주권 정부의 성공을 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

또 "당 조직과 기반이 부족하지만, 국민만 믿고 가겠다"며 "지지를 동력으로 반드시 승리로 보답하겠다"고 강조했다.

다음은 조국 대표의 기자회견 전문이다.

검찰개혁 법안이 제대로 만들어지는데
조국혁신당이 역할을 했던 것처럼
개혁의 강도가 약해지는 것을 막고,
내란 이후의 대한민국을 위한
입법과 정책으로
국민주권정부의 성공을
더 강력하게 뒷받침하겠습니다.

저는 일찍부터 이번 지방선거와
국회의원 재보궐 선거의 최상위 목표는,
극우 내란 정치세력을 심판하고
국민의힘을 제로로 만드는 것임을
반복하여 밝혀왔습니다.
동시에 국회의원 재선거가 이뤄지는 곳에는
귀책 사유가 있는 정당이
무공천을 해야 한다는 원칙 역시
일관되게 강조해 왔습니다.

평택(을) 출마는, 정치인이 된 후
줄기차게 역설해 온
이상과 같은 저의 비전과 가치,
그리고 원칙과 소신에 따라 이뤄졌습니다.

내란 이후 대한민국은
서민과 중산층이
선진국의 성취를 누리는 나라,
청년과 서민에게
'미래를 위한 사다리'가 제공되는 나라,
그리고 누구에게나
행복이 권리로 보장되는 나라이어야 합니다.
이런 나라를 만들겠다는 각오와 결의로
정치에 뛰어들었습니다.
이제 평택(을) 국회의원이 되어
평택의 혁신과 도약을 위해 헌신하겠습니다.

평택 시민과 국민께
세 가지를 약속드립니다.

첫째, 평택(을)에서
'국힘 제로'를 실현하겠습니다.

평택(을)은, 지난 19대·20대·21대 총선에서
국민의힘이 내리 승리한 곳으로
민주개혁 진영에게 험지 중의 험지입니다.

지금 이곳에는
친윤 부정선거 음모론자이자
내란피의자인 황교안 씨가
깃발을 들었습니다.
그는 평택 미군기지인
캠프 험프리스 앞에서
전한길 씨가 주도한
극우 집회까지 참여했습니다.
내란 옹호 정당인 국민의힘에서는
텃밭을 회복하겠다고
3선 국회의원인 유의동 예비후보를 비롯한
네 명이 각축을 벌이고 있습니다.

감히 말합니다.
저 조국만이 유일하게
이러한 극우 내란 정치세력을
모두 격퇴하고,
민주개혁 진영의
확실한 승리를 가져올 수 있습니다.
조국혁신당 당원들은 물론
민주당 당원들과 많은 국민들도
국힘 제로를 위한 길에
앞장서라고 당부하셨습니다.

반드시 승리해서
평택의 정치를 바로 세우고,
민주개혁 진영의
지평을 넓히겠습니다.

둘째, 평택을 '삶의 질 1위' 도시로 만들겠습니다.

평택(을)은 지리적으로
대한민국의 중심일 뿐만 아니라
다양한 세대와 지역 출신이
어우러져 사는 곳입니다.
제조업과 미래 산업이 동반 성장하고,
도시와 농촌이 공존하는
대한민국의 축소판입니다.
대한민국의 과거와 현재,
미래가 모두 담겨있습니다.

그러나 평택 시민의 삶은 그 가치를
충분히 대우받지 못하고 있습니다.
지역 내 총생산, 즉 GRDP는
경기도 4위로 큰 성장을 기록했지만,
도농 간 격차는 크고,
시민들의 삶의 만족도는 경기도 최하위입니다.

저 조국이
'경제-물류-안보'의 세 축을 제대로 결합시켜
평택의 대도약을 책임지겠습니다.
평택 시민이 가장 원하는 '교통-주거-돌봄',
세 가지 핵심 민생을 해결하겠습니다.

이를 통해 '사람-자본-기회'가 모이는 도시,
청년의 에너지가 가장 활성화된 도시로
탈바꿈시키겠습니다.
저 조국이
'경기도 내 삶의 질 1위 도시 평택'의
기반을 닦겠습니다.

셋째, 평택을 위한 '큰 정치'를 하겠습니다.

저 조국,
평택에 연고가 없습니다.
그러나 평택을 도약시킬 비전과 정책,
그리고 이를 실행할 능력만큼은
누구보다 앞선다고 감히 자부합니다.
연고를 넘어선 실력으로,
지연을 넘어선 가치로,
평택을 바꾸겠습니다.

저 조국,
중앙정치에서 평택의 목소리를 키우겠습니다.
평택의 현안이
곧 국가적 과제가 되도록 만들겠습니다.
중앙정부의 전폭적인 지원을
끌어올 수 있는 힘 있는 정치를 통해
평택의 가치를 높이겠습니다.
평택 시민들께 저 조국을 선택해 주시면,
반드시 '큰 정치'로 보답하겠습니다.
반드시 평택 시민들이 자랑스러워할
'큰 정치인'이 되겠습니다.

존경하는 평택 시민 여러분!

저는 오늘부터
평택 시민의 삶으로 들어가겠습니다.
모든 힘을 다해
'실천'으로 증명하고,
'성과'로 응답하겠습니다.
진심으로 평택 시민의
진심을 얻겠습니다.
저에게 일할 기회를 주십시오.

도연명의 시, '사시(四時)'에는
"춘수만사택(春水滿四澤)"이란 구절이 있습니다.
봄물이 차올라 연못을 가득 채우듯,
평택 곳곳의 잠재력을 일으켜 세우고
생기가 가득한 평택을 만들겠습니다.

조만간 평택에서 기자회견을 통해
다시 인사드리고, 평택의 혁신과 도약을 위한
비전과 공약을 보고드리겠습니다.

존경하는 국민 여러분!

6월 3일, 평택에서
부정선거 음모론과 혐오,
극우와 내란을 몰아내고,
그 자리를 선명한 정치, 겸손한 정치,
깨끗한 정치로 채우겠습니다.

집권 민주당과의 연대와 단합을
더욱 강화하면서
국민주권정부의 승리,
민주와 민생의 승리를
반드시 이뤄내겠습니다.

국민 여러분과
대한민국 희망의 근거를
평택에서부터 써 내려가겠습니다.

이재명 정부의 성공을 위한
정치인 조국과 조국혁신당의
역할을 믿고 응원해 주시는 국민 여러분!

평택(을)에는 조국혁신당의
지역위원회가 없습니다.
당원도 소수입니다.
오로지 국민 여러분만 믿고 갑니다.
조국혁신당 창당 시
'백척간두 진일보'한 저를 받아주셨던 것처럼,
다시 한번 받아주십시오!
다시 한번 도와주십시오!
다시 한번 손을 잡아 주십시오!

여러분의 지지를 동력으로 삼아
반드시 필승으로 보답하겠습니다!
함께해 주십시오!
평택으로 달려와 주십시오!

감사합니다.

chogiza@newspim.com

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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