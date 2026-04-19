조지훈 전주시장 예비후보 "시민 중심 정치로 전주 변화 이끌 것"

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국주영은 전 의장·전주병 선대본부 지지 선언...결선 앞두고 세 결집

낡은 정치 청산·시민 삶 중심 정치 강조...결선 승리 의지 표명

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 조지훈 민주당 전주시장 예비후보가 결선투표를 앞두고 지지세 결집을 강조하며 승리 의지를 밝혔다.

조 예비후보는 국주영은 전 전북도의회 의장과 민주당 전주병 총괄선거대책본부가 지지와 연대를 선언한 것과 관련 "조지훈으로 집결하는 '진짜 민주당'으로 시민의 삶을 책임지고 전주의 발전과 번영을 이루겠다"고 19일 밝혔다.

조지훈 전주시장 예비후보[사진=뉴스핌DB] 2026.04.19 gojongwin@newspim.com

그는 이번 결선투표를 "시민을 속이고 민주당원을 부끄럽게 하는 행태를 심판하는 선거"로 규정하며 "거짓의 낡은 정치와 시민의 삶을 책임지는 진실한 시민 정치의 대결에서 반드시 승리하겠다"고 강조했다.

또 "부패한 기득권의 낡은 정치와 이합집산에만 몰두해온 세력을 이번 기회에 청산해야 한다"며 "전주시민의 단호한 선택이 필요하다"고 호소했다.

이어 "시민과 함께 호흡하며 실력으로 검증된 후보"라고 자평하며 "시민의 눈높이에서 민주적 원칙을 지켜온 준비된 후보로서 전주 변화와 혁신을 이끌겠다"고 다짐했다.

조 예비후보는 "남은 기간 시민의 힘으로 전주를 바꿔달라"며 "결선투표에서 압도적 지지로 응답해 달라"고 덧붙였다.

gojongwin@newspim.com