李대통령, 이탈리아 하원의장 면담…의회외교 심화 당부

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 11일 이탈리아 하원의장과 면담해 의회외교 심화를 당부했다
- 이 대통령은 이탈리아 내 한국 재외동포에 대한 각별한 관심을 요청했다
- 폰타나 의장은 한국 방문 의사를 밝히고 K-문화의 영향력을 높이 평가했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 11일(현지시간) 로렌초 폰타나 이탈리아 하원의장을 면담하고 한국과의 의회 외교를 심화해 양국 국민이 체감할 수 있는 협력이 더욱 확대될 수 있도록 지원해줄 것을 당부했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 이같이 전했다.
이 대통령은 폰타나 하원의장에게 이탈리아 내 한국 재외동포에도 각별한 관심을 가져줄 것을 요청했다.
폰타나 하원의장은 평소 한국에 대해 많은 관심을 갖고 있다면서, 한국 의회를 포함한 한국 각계와의 교류 증진에 기여하고자 한다며 한국 방문 의사를 표명했다.
아울러 폰타나 하원의장은 한국의 대중문화 발전상을 높이 평가하면서, K-뷰티, K-드라마의 선풍적인 인기를 바탕으로 대한민국의 '문화의 힘'이 이탈리아 젊은이들을 매료시키고 있다고 말했다.
the13ook@newspim.com