李대통령, 이탈리아 최고등급 훈장 받는다…만찬에 이재용·구자은·조현준 등 참석

26년만 국빈방문에 유로파이터 호위비행·국빈만찬 각별 예우

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 이탈리아 국빈 방문 중 외국 정부로부터 최초로 훈장을 받는다. 이탈리아 측은 26년 만의 국빈 방문이자 이 대통령의 첫 유럽 국빈 방문임을 감안해 특별 예우를 마련했다.

강유정 수석대변인은 11일(현지시간) 이탈리아 현지에서 브리핑을 갖고 "오늘 저녁 열리는 국빈 만찬에서 마타렐라 이탈리아 대통령은 이재명 대통령에게 외국 정상에 대한 최고 등급의 훈장인 '이탈리아공화국 기사대십자 공로훈장'을 수여한다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일(현지시간) 오후 이탈리아 로마 대통령궁에서 정상회담에 앞서 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령 부부와 기념사진을 찍고 있다. [사진=KTV]

이탈리아 기사대십자 공로훈장은 1951년 3월 3일 법률에 의해서 제정된 이탈리아 최고 등급 훈장이다. 과학, 예술, 경제, 공직 수행 등 다양한 분야에서 국권 신장에 현저한 공로가 있는 이탈리아인 혹은 국가 원수급의 외국인에게 수여한다.

강 수석대변인은 "이는 한국과 이탈리아의 우호 관계를 증진시킨 이 대통령의 기여를 평가하고 최고 수준의 예우를 표명한다는 의미를 갖고 있다"며 "이번 훈장은 이재명 대통령이 취임 후 외국 정부로부터 받는 최초의 훈장"이라고 설명했다.

이탈리아 측은 이번 방문 기간 동안 각별한 예우를 드러냈다. 10일 이 대통령이 탑승한 공군 1호기가 이탈리아 영공에 진입했을 때 이탈리아 공군은 보유한 유로파이터 2대를 좌우 양옆에서 호위 비행하게 했다.

이에 대해 이 대통령은 SNS를 통해 "이재명에 대한 예우가 아니라 대한민국 그리고 대한국민에 대한 예우"라며 "최고의 민주주의국가, 최대로 효율적인 나라, 세계적인 문화국가에 대한 그리고 그런 나라를 만든 위대한 대한국민에 대한 존중이라 생각한다"고 이탈리아 측에 감사를 전했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 19일 청와대에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 오찬을 위해 이동하고 있다. [사진=청와대] 2026.01.20 photo@newspim.com

이날 저녁 열린 국빈만찬에는 양국 간 경제 협력 강화를 위해 우리 측 경제인사들이 초청됐다. 참석자는 류진 한국경제인협회 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장 등 총 13명이다. 이들은 12일 열리는 한국-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블에도 참석해 구체적인 양국 경제 협력 방안을 논의할 예정이다.

경제인들 외에도 이탈리아 밀라노 라스칼라 오페라 극장의 정명훈 음악 감독, 마우로 포르치니 삼성전자 최고디자인책임자, 패션 인플루언서 밀라논나 등 문화 예술계 인사들도 국빈 만찬에 초대됐다.

한편 멜로니 이탈리아 총리와의 공식 회담은 12일 개최된다. 이번 만남은 이재명 대통령과 멜로니 총리의 세 번째 공식 회담이다. 이탈리아 측은 공식 회담에 앞서 별도의 환영식을 개최하고 오찬 회담을 실시하는 등 각별한 예우를 다할 예정이다.

the13ook@newspim.com