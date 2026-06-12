李대통령, 伊 국빈 만찬…"한·이탈리아 142년 우정, 평화와 협력 소중함 잘 알아"

특별 전략적 동반자로 격상 축하

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 세르조 마타렐라 대통령 주최 만찬에서 양국 관계를 '특별 전략적 동반자 관계'로 격상한 것을 축하하며 평화와 협력 강화를 강조했다.

이 대통령은 이날 로마에서 열린 국빈만찬에 참석해 "이탈리아공화국 수립 80주년을 맞는 특별한 해에 이곳을 방문하게 되어 매우 뜻깊다"며 "양국이 오늘 '특별 전략적 동반자 관계'로 격상된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일(현지시간) 오후 이탈리아 로마 대통령궁에서 정상회담에 앞서 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령 부부와 기념사진을 찍고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 이어 "한국과 이탈리아의 우정은 1884년 수교 이후 142년에 걸쳐 꾸준히 발전해 왔다"며 "양국 간 교역은 지속적으로 확대되고 있으며 미래산업 분야에서도 협력의 폭을 넓혀가고 있다"고 설명했다. 이어 "문화와 예술에 대한 상호 관심을 바탕으로 인적 교류 역시 활발히 이뤄지고 있다"고 덧붙였다.

이 대통령은 마타렐라 대통령이 지난해 신년 연설에서 한 발언을 인용하며 "평화는 저절로 주어지는 것이 아니라 용기 있는 선택과 행동의 결과"라고 강조했다. 이 대통령은 "전쟁의 상처를 딛고 발전을 이룬 한국과 이탈리아는 평화와 협력의 소중함을 누구보다 잘 알고 있다"고 말했다.

이 대통령은 "우리의 공통 가치와 인식을 바탕으로 앞으로 양국이 국제사회의 평화와 번영을 위해 더욱 긴밀히 협력해 나가길 기대한다"며 "정성껏 마련해 주신 만찬에 감사드리며 대한민국과 이탈리아의 영원한 우정과 번영, 그리고 마타렐라 대통령님과 여사님의 건강과 행복을 기원한다"고 말했다.

이 대통령은 "알라 노스트라 아미치찌아(우리의 우정을 위하여)"라는 이탈리아어로 만찬사를 마무리하며 양국 우정을 다시 한번 확인했다.

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