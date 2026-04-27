서울디자인재단, 서울새활용플라자 입주기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 서울디자인재단은 27일 서울새활용플라자 입주기업을 5월 24일까지 모집한다.
- 예비창업자부터 창업 7년 이내 기업이 새활용 디자인 분야로 참여한다.
- 선발 22개사는 3년 입주와 지원 프로그램으로 사업 기반을 다진다.
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최대 4년 입주 가능…전문가 지원으로 안정 성장 기대
[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울디자인재단(대표 차강희, 이하 재단)은 자원순환도시, 탄소중립도시 서울을 함께 만들어갈 서울새활용플라자 입주기업을 오는 5월 24일까지 모집한다고 27일 밝혔다.
이번 모집은 예비창업자부터 창업 7년 이내 기업까지 참여할 수 있으며, 자원의 가치를 높이는 제품과 서비스를 구현하는 데 지원하기 위해 추진된다.
서울새활용플라자는 공간 지원 외에도 브랜드 성장을 위한 다양한 패키지를 제공한다. 선발된 기업은 기본 3년 동안 입주가 가능하고, 매년 평가를 통해 최대 4년까지 안정적인 사업 기반을 다질 수 있는 기회를 얻는다.
모집 대상은 새활용 디자인 상품화와 융복합(디자인+기술) 분야에서 역량을 보유한 예비 창업자 또는 초기 기업이다. 접수는 주어진 온라인 페이지를 통해 5월 24일 오후 11시 59분까지 가능하며, 자세한 내용은 서울새활용플라자 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
선발 규모는 22개사로, 서류 및 대면 심사를 통해 입주기업이 선정되며, 최종 선정된 기업은 2026년 하반기부터 입주를 시작할 예정이다.
서울새활용플라자는 창업 공간 제공뿐만 아니라 시장 경쟁력을 갖춘 새활용 기업으로 성장할 수 있는 통합 지원 프로그램을 운영한다. 입주기업들은 제품 개발과 시장 검증, 브랜드 구축을 위한 다양한 인프라를 이용할 수 있으며, 소재 작업장과 회의실 등 사업화 기반 시설이 함께 제공된다.
또한, 입주기업을 대상으로 국내 전시 참가와 협업 프로젝트, 1:1 전문가 코칭 등을 지원해 제품 개발과 함께 시장성을 높일 수 있도록 돕는다.
서울새활용플라자는 성동구 용답동에 위치하며, 연간 14만 명의 시민이 방문하고 2만여 명이 교육 프로그램에 참여하는 대규모 새활용 디자인 공간이다.
차강희 서울디자인재단 대표는 "서울새활용플라자를 통해 창의적인 새활용 아이디어가 실제 제품과 서비스, 브랜드로 성장할 수 있는 기반을 마련하고, 자원순환 산업 생태계를 넓혀갈 계획"이라며 "지속가능한 가치와 창의적인 디자인을 실현할 예비·초기 창업가들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
jycafe@newspim.com