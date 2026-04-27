전국 번지는 '창업 열풍'…지역 페스티벌 본격화

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비수도권 중심 14회 창업 행사 추진

청주·창원 시작으로 전국 순회 개최

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 전국 단위 '창업 페스티벌'을 통해 비수도권 창업 생태계 활성화에 속도를 낸다.

중소벤처기업부는 27일 충북 청주와 경남 창원을 시작으로 '2026 지역창업 페스티벌'을 본격 개최한다고 밝혔다.

중기부는 충청북도·경상남도 등과 함께 수도권과 비수도권 간 창업환경 격차를 완화하고, 자생적 창업 생태계를 조성하기 위해 이번 행사를 마련했다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

지역창업 페스티벌은 창업기업과 투자자, 창업지원기관 등 지역 창업 주체들이 참여하는 행사다. 올해는 비수도권을 중심으로 총 14회가 열린다. 지역별 행사 10회와 권역별 행사 4회로 구성된다. 연말에는 성과를 공유하는 전국 통합 행사도 예정돼 있다.

행사는 창조경제혁신센터가 주관한다. 공통 세션과 특화 세션으로 나눠 운영해 체계성을 높였다. 투자와 개방형 혁신, 네트워킹을 다루는 공통 세션과 창업경진대회, 재도전 프로그램, 상담·전시 등 특화 세션을 병행한다. 통합 브랜드 '모두의 창업 페스티벌'을 도입해 행사 정체성도 강화했다.

첫 행사는 충북 오송에서 열린다. '모두의 창업 페스티벌 in 충북, OLSS 서밋 2026'으로 바이오 분야 특화 행사다. 국내외 투자사와 기관이 참여해 기술 교류와 네트워킹을 진행한다. 바이오헬스 국제행사 '바이오 코리아 2026'과 연계해 글로벌 협력 기회 확대도 기대된다.

이어 경남 창원에서는 'GSAT 2026'이 열린다. 스타트업과 대중견기업, 글로벌 기업이 참여하는 창업 교류 행사다. 올해는 '피지컬 인공지능(AI)'을 핵심 주제로 내세워 기술 체험과 혁신 확산에 초점을 맞췄다.

최근 '모두의 창업' 프로젝트 영향으로 창업 열기도 빠르게 확산하는 흐름이다. 플랫폼 개시 이후 하루 평균 400명이 아이디어에 도전했고, 25일 만에 신청자 1만명을 넘었다. 신청자의 63%는 39세 이하 청년층이며 비수도권 비중도 43%를 차지했다.

이번 페스티벌에서도 '모두의 창업'과 연계한 프로그램이 운영된다. 충북에서는 사업 설명회와 현장 상담이 진행되고, 경남에서는 아이디어 구체화와 멘토링을 지원하는 상담존이 마련된다. 하반기에는 지역 창업 오디션도 이어질 예정이다.

조경원 중기부 창업정책관은 "'모두의 창업'과 '지역창업 페스티벌'이 결합해 비수도권 창업자들에게 새로운 혁신의 기회를 제공할 것"이라며 "지역의 유망한 창업가들이 수도권 못지않은 창업생태계를 누릴 수 있도록 앞으로도 체계적인 지원을 이어가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com