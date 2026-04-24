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4대 과기원 중심 '창업도시' 재편…2030년까지 10곳 육성 계획

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  • 정부가 24일 창업도시 조성 프로젝트를 발표했다.
  • 대전·대구·광주·울산 4곳을 선도 창업도시로 우선 육성한다.
  • 2027년 상반기까지 6곳 추가해 전국 10곳으로 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KAIST 등 과기원 중심 거점 구축…지역성장펀드 3.5조 조성
인재·R&D·투자 패키지 지원…'창업→성장→정착' 선순환 구축

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 수도권에 집중된 창업 생태계를 전국으로 확산하기 위한 '창업도시' 조성 프로젝트에 시동을 걸었다. 과학기술원을 중심으로 대전·대구·광주·울산 등 4곳을 선도 창업도시로 우선 육성하고, 2027년 상반기까지 6곳을 추가해 전국 10곳으로 확대함으로써 서울에 쏠린 스타트업·투자·인재 구조를 초광역 '다핵형 생태계'로 전환하겠다는 구상이다.

정부는 24일 서울청사에서 열린 '비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 국가창업시대 전략회의'에서 이 같은 내용을 담은 '기술혁신 인재 중심 창업도시 조성 프로젝트 계획'을 발표했다.

이번 계획의 주요 목표는 올해 상반기 중 ▲대전(KAIST) ▲대구(DGIST) ▲광주(GIST) ▲울산(UNIST) 등 4대 과학기술원 소재지를 중심으로 4대 창업도시를 선정한 뒤, 2027년 상반기까지 6곳을 추가 지정해 전국 10개 창업도시 체계를 갖추는 것이다. 정부는 이번 프로젝트를 통해 2030년까지 글로벌 창업 생태계 평가에서 세계 100위권에 드는 창업도시 5곳을 만들어내겠다는 목표도 제시했다.

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 2026.04.23 rang@newspim.com

핵심은 서울에 집중된 창업 자원을 '5극 3특' 초광역 단위의 복수 거점으로 분산하는 것이다. 현재 우리나라 창업 생태계는 국가 단위 평가에서 20위를 유지하고 있으나 도시 단위에서는 서울(20위)을 제외한 대전(366위), 부산(393위), 울산(546위), 대구(691위) 등이 모두 300위권 밖에 머무르고 있다. 벤처캐피탈(VC)의 90%가 수도권에 몰려 있고, 대학 졸업생의 지역 정착률도 수도권 87.5%에 비해 비수도권은 35.7%에 그치는 등 인재·자본·인프라 전반에서 구조적 격차가 고착된 상황이다.

정부는 이런 문제를 해결하기 위해 '인재-기술-자본'을 하나의 패키지로 묶는 새로운 창업도시 모델을 도입한다. 단일 사업 위주의 파편화된 지원이 아니라 창업 단계에서 연구개발(R&D), 실증, 사업화, 투자, 판로, 해외 진출까지 이어지는 '전주기 패키지 지원'을 통해 지역 안에서 '창업→성장→정착'이 이어지는 선순환을 만들겠다는 전략이다. 중앙정부가 인재·기술·사업화·투자·로컬·정주 여건 등 공통 메뉴를 제시하면, 지방정부가 지역 특화산업과 기존 인프라를 결합해 자체 전략을 짜는 구조다.

우선 인재 측면에서 정부는 과기원을 중심으로 딥테크 특화 창업중심대학을 기존 1곳(UNIST)에서 2027년까지 4개 과기원으로 확대 지정하고, 일반 창업중심대학도 현재 11개에서 2030년까지 전국 17개로 늘린다. 과기원·거점국립대에 인공지능(AI) 단과대 설치와 산학연 일체형 교육과정 운영 등을 통해 디지털·딥테크 핵심 인재를 집중 육성한다. 과기원에는 '창업원'을 신설·확대하고, 창업 승인 절차는 기존 10단계·최장 6개월에서 7단계·약 2주로 대폭 간소화한다. 교수의 창업 휴직(현행 3년)·겸직(현행 2년) 기간을 늘리고 이해충돌 규제 특례를 도입해 교원·학생 창업 규제를 완화한다.

연구개발과 사업화 지원도 대폭 늘어난다. 정부는 창업기업 전용 R&D와 민간주도 기술창업 투자 프로그램(TIPS) R&D를 확대하고, 관련 예산의 50% 수준을 지역 기업에 우선 배정하는 방안을 추진한다. 창업도시 안에서는 규제자유특구 지정을 확대해 신기술 실증과 사업화를 위한 규제 특례를 넓히고, 과기원·지역 혁신기관과 연계한 '첨단제조 스케일업' 체계를 구축해 시제품·파일럿 제작에서 시험·신뢰성 평가·인증까지 제조 스타트업의 후속 단계를 패키지로 지원한다.

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 2026.04.23 rang@newspim.com

자금 지원은 '지역성장펀드'를 축으로 구조적으로 확충한다. 정부는 2026년 대경권·서남권·전북·대전·울산 등 5극 3특 권역을 중심으로 4500억원 이상 규모의 지역성장펀드 모펀드를 조성하고, 2030년까지 자펀드 3조5000억원 규모의 초광역권 벤처투자 생태계를 구축할 계획이다. 이 펀드를 바탕으로 과기원 연구역량과 연계한 4대 창업도시 특화 펀드를 만들고, 각 초광역권별로 지역 주력산업과 성장엔진 산업에 집중 투자해 수도권에 편중된 벤처 자금을 지방으로 돌린다는 목표다.

초기·민간 투자 접근성을 높이기 위해 엔젤투자허브는 현재 4곳에서 14곳으로 확대하고, 한국벤처투자(KVIC) 지역사무소도 현재 1곳에서 7곳으로 늘린다. 정책금융기관의 지역 조직·사무소도 확충해 지역 기업 대상 정책자금 심사를 기존 3주에서 10일 수준으로 단축하는 '패스트 트랙'으로 운영하는 한편, R&D 성공기업과 공공연 기술이전 기업에는 R&D 프로젝트 보증·유동화 보증 등 맞춤형 보증상품을 통해 사업화 자금을 공급한다.

판로와 글로벌 진출은 대기업·공공기관과의 개방형 혁신을 고리로 풀어간다. 정부는 딥테크 밸류업, 창업진흥원 창업연계·개방형 혁신 프로그램(창경센터) 등을 활용해 대·중견기업과의 기술 협업을 지원하고, 대기업 CVC(기업주도형 벤처캐피탈)를 통한 전략투자 유치까지 연계할 계획이다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 스타트업에는 '글로벌 창업허브' 프로그램(SVC_Seoul)과 연동해 현지 시장조사·컨설팅·국제 특허·현지 인증·전시회 참가·현지 액셀러레이팅·해외법인 설립·글로벌 투자 유치 등 단계별 해외 진출 패키지를 제공한다.

기술 중심 스타트업뿐 아니라 지역 생활경제를 떠받치는 로컬 창업까지 아우르는 생태계 확장을 지향한다. '강한 소상공인'과 '로컬크리에이터', '로컬브랜드' 같은 기존 로컬 지원사업을 창업도시와 연계해 지역의 자원·문화·관광을 활용한 로컬기업을 키운다. 또 유휴공간을 리모델링해 코워킹 스페이스·공유오피스·공유주방 등으로 활용하는 '로컬창업타운'을 현재 8곳에서 2030년까지 17곳으로 늘린다. 지방에 대한 로컬창업 지원 비중도 2020~2025년 평균 79%에서 2026~2030년 평균 90% 수준으로 끌어올린다는 목표를 제시했다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

상권·관광 정책과의 연계도 강화된다. 중소벤처기업부와 문화체육관광부 등은 지방 중심의 '로컬거점상권' 50곳과 글로벌 관광지급 '글로컬상권' 17곳을 2030년까지 선정해 로컬기업 집적도와 지역산업·상권 대표성, 방문객 인지도 등을 기준으로 관광·상권·창업을 동시에 활성화한다는 계획이다. 지역 창업 페스티벌은 각 도시의 로컬 축제와 연계해 개최하고, 사회적경제기업과 기술 스타트업이 함께 지역사회 문제 해결 프로젝트에 참여하는 모델도 추진한다.

정주 여건 개선도 핵심 과제로 제시됐다. 국토교통부는 국가산업단지 등을 활용해 양질의 산업용지와 주거·교통·문화 인프라를 확충하고, 지방정부는 외부에서 창업도시로 이전하는 창업자·근로자를 대상으로 주거비·교통비·문화활동비 등 정착지원금 지급을 검토해 장기 정착을 유도한다. 지방정부가 운영하는 지역 창업 포털에는 창업지원 사업·인프라·투자사 정보뿐 아니라 공공임대주택·분양주택 등 주거 복지 정보도 연계해 '창업·주거 원스톱 정보 창구'로 고도화한다.

추진 방식은 지방정부 중심의 통합 거버넌스다. 각 시·도는 대학·연구기관·창업지원기관·투자사·대기업 등을 아우르는 '창업도시 추진단'을 꾸려 전략 수립과 사업 수행을 총괄하고, 창업진흥원과 창조경제혁신센터 등이 과업관리·사업화 지원을 맡는다. 정부는 매년 실적과 성과를 평가해 예산을 차등 배분하고, 2028년 말 중간평가를 통해 2030년까지 협약 연장 여부를 결정하는 성과 기반 관리체계를 적용한다.

대전시청 전경 [뉴스핌 DB]

4대 선도 창업도시는 각기 다른 산업·기술 특화 방향을 지닌다. 대전은 KAIST와 25개 정부출연연구기관 중 16개(64%)가 집적된 국내 최대 연구집적지를 기반으로 연구원·교수 창업을 촉진하는 '종합형 딥테크 창업도시'를 지향한다. 대구는 DGIST와 로봇·미래 모빌리티·헬스케어·반도체·ABB(AI·빅데이터·블록체인) 등 5대 신산업 육성 전략을 앞세운 '첨단 제조 창업도시'로, 로봇·도심항공교통(UAM) 등 실증 단지를 통해 제조업의 AI·로봇 전환을 노린다.

광주는 국가 AI 산업융합 집적단지와 AI 융합대학 등을 앞세운 'AI·모빌리티·에너지 융합 실증 도시'로, 모빌리티·에너지·헬스케어 분야 실증 장비(총 77종)와 데이터센터를 활용해 전국의 AI 스타트업을 끌어모은다는 계획이다. 울산은 조선(HD현대중공업)·자동차(현대자동차 울산공장)·석유화학(에스오일) 등 세계적 제조 대기업이 단일 도시에 집적된 강점을 살려, 대기업 생산라인과 실증센터를 스타트업에 개방하는 '제조 현장 실증형 창업도시'를 표방한다.

정부는 이번 창업도시 프로젝트를 통해 수도권으로의 과도한 집중을 완화하고, 초광역권별로 인재·기술·자본이 선순환하는 다핵형 창업 생태계를 구축하겠다는 구상이다. 다만 지방대·과기원 창업 규제 완화, 지역성장펀드의 실제 투자 집행, 로컬상권 선정 과정 등에서 제도가 현장의 인센티브와 어떻게 맞물릴지는 향후 몇 년간의 이행 과정이 관건이 될 전망이다.

rang@newspim.com

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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40
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SK하이닉스 '과열 vs 추가 랠리' 갈림길 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 가운데, 시장의 관심이 실적 자체를 넘어 향후 주가 흐름으로 빠르게 이동하고 있다. 이달 들어 약 37%에 육박하는 상승세를 이어온 만큼, 이번 실적이 추가 상승으로 이어질지 여부가 핵심 변수로 떠오른 모습이다. 24일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전날 장중 126만7000원까지 오르며 신고가를 경신한 뒤, 0.16% 오른 122만5000원에 거래를 마쳤다. 이달 1일 89만3000원이던 주가는 약 37.1% 상승하며 단기간 가파른 오름세를 나타냈다. 이번 실적은 매출과 수익성 측면에서 모두 시장 기대를 뒷받침하는 수준으로 평가된다. SK하이닉스는 1분기 매출 52조5763억원, 영업이익 37조6103억원, 순이익 40조3459억원을 기록했다. 분기 매출이 50조원을 넘어선 것은 처음이며, 영업이익률은 72%로 창사 이래 최고치를 경신했다. 전년 동기 대비 영업이익은 405% 증가하며 실적 성장세가 뚜렷하게 확인됐다. 다만 이날 주가는 하락 출발한 뒤 장중 등락을 거듭하다가 강보합으로 마감하며, 실적 발표 직후 상승 흐름이 곧바로 이어지지는 않는 모습을 보였다. 이는 시장의 기대가 이미 실적 수치 이상으로 선반영돼 있었던 영향으로 분석된다. 실제로 SK하이닉스 주가는 연초 60만원대 중반에서 출발해 90만원대를 거쳐 120만원대까지 올라서는 등 올해 들어 뚜렷한 상승 추세를 이어왔다.  실적 발표 전 삼성증권은 영업이익 40조2090억원을, KB증권은 40조830억원을 예상하는 등 주요 증권사들은 40조원대 이익을 전망해왔다. 키움증권과 흥국증권 역시 유사한 수준의 추정치를 제시했다. 실제 실적은 시장 예상 범위 내에서 확인됐지만, 주가 측면에서는 이미 반영된 기대를 점검하는 흐름이 나타난 것으로 해석된다. 김지현 다올투자증권 연구원은 "4월 이후 코스피가 약 27% 상승하는 과정에서 협상 기대감과 반도체 실적 모멘텀이 상당 부분 선반영됐다"고 분석했다. 이를 단순 조정으로 보기보다 상승 이후 흐름을 점검하는 과정으로 해석하는 시각도 적지 않다. 김선우 메리츠증권 연구원은 "1분기 실적은 사상 최대 수준으로 시장 기대에 부합했다"며 "본격적인 이익 증가는 2분기부터 나타날 것"이라고 말했다. 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다는 평가다. SK하이닉스는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 인공지능(AI) 수요가 대형 모델 학습 중심에서 실시간 추론 중심으로 확대되고 있으며, 이에 따라 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 전반에서 수요 기반이 넓어지고 있다고 밝혔다. 특히 향후 3년간 HBM 수요가 자사 생산능력을 상회할 것으로 전망하며 공급 제약 환경이 이어질 가능성을 시사했다. 증권가의 눈높이도 빠르게 높아지고 있다. DS투자증권 130만원, LS증권 150만원, 하나증권 160만원, 메리츠증권 170만원, 삼성증권과 IBK투자증권 180만원, KB증권 190만원, SK증권 200만원 수준까지 목표주가가 제시됐다. 현재 주가 대비 추가 상승 여력을 열어두고 있다는 평가다. 시장에서는 이번 사이클을 구조적인 변화 흐름으로 보고 있다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "서버 DRAM과 기업용 SSD 수요 증가로 메모리 가격 상승이 이어지면서 실적 추정치 상향 가능성이 높다"고 전망했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 "메모리 산업이 가격 중심 경기민감 산업에서 품질 중심 인프라 비즈니스로 전환되고 있다"며 "중장기 호황과 주주환원 정책이 맞물리며 추가적인 주가 상승 여력이 존재한다"고 분석했다. 밸류에이션 재평가 기대도 이어지고 있다. 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진 역시 기업가치 상승 요인으로 거론된다. 회사는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장을 위한 신청서를 제출했으며, 올해 하반기를 목표로 관련 절차를 진행 중이다. 이를 통해 글로벌 투자자 접근성을 확대하고 투자 재원 확보에 나선다는 전략이다.  SK하이닉스의 이번 실적은 향후 주가 흐름을 가늠할 기준으로 작용할 전망이다. 단기적으로는 상승분을 점검하는 흐름이 이어질 수 있지만, 이익 성장 사이클이 지속될 경우 추가 상승 여력도 여전히 유효하다는 분석이다. nylee54@newspim.com 2026-04-24 07:54

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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