통일부 "제주도 '北 지원' 물품 반출, 법적 요건 따라 승인"

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신장투석기 등 1억6000만원 상당 물품 전달

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 통일부는 8일 "남북교류협력 사업 추진을 위해 제주도 측이 신청한 북한 주민 접촉 신고와 물품 반출 신청에 대해 관련 법적 요건에 따라 승인했다"고 밝혔다.

통일부는 "다만 구체적인 사항에 대해서는 관련 지방자치단체의 입장을 고려해 확인해 드리기 어렵다"고 말했다.

통일부는 8일 "제주도 측이 신청한 북한 주민 접촉 신고와 물품 반출 신청에 대해 관련 법적 요건에 따라 승인했다"고 밝혔다. 사진은 오영훈 제주도지사. [사진=뉴스핌DB]

김양보 제주도 관광교류국장은 이날 오전 제주도청에서 "지난 4월 1일 인천항에서 중국 다롄항으로 물품이 반출됐고 5월 4일 북한에 도착한 것으로 확인했다"며 "지원한 물품이 북한 측 협력단체인 조선장애인후원회에서 목적에 맞게 후속조치가 이뤄졌는지 최종 확인이 남아 있다"고 설명했다.

지원 물품은 신장투석기와 소모품, 한라봉 묘목 50그루, 비닐하우스 시설, 소나무재선충 방재 약재 등 1억6000만원 상당이다. 제주도는 감귤과 의료복지, 산림방재를 우선적으로 추진하고 단계적으로 양돈과 관광산업으로 확대하겠다는 방침이다.

이번 사업은 오영훈 제주지사가 지난해 11월 5일 정동영 통일부 장관과 면담에서 북한 감귤 보내기 사업 재개에 대해 협력을 요청하면서 본격화한 것으로 알려졌다.

이후 제주도 남북교류협력위원회는 같은 달 19일 남북협력기금사업 추진을 의결했고 지난 2월 제주도 대표단이 중국 베이징에서 북한 관계관과 남북협력 사항에 대한 전반적인 합의를 했다.

이 과정에서 오 지사가 북한 대남공작원 리호남을 만나 관련 논의를 진행한 것으로 알려졌다. 다만 도는 오 지사와 리호남의 만남 여부에 대해선 "확인해 줄 수 없다"고 말했다.

hyun9@newspim.com