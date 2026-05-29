싱가포르 외무장관 "北, 미국·한국과 대화 의향 없어 보여"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 북한이 미국이나 한국, 일본과 대화할 의향이 없어 보인다고 싱가포르 외무장관이 밝혔다고 로이터통신이 28일(현지시간) 보도했다.

비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외무장관은 지난 26~27일 북한을 방문한 뒤 이날 싱가포르 언론과 인터뷰에서 "북한이 현재 미국, 한국, 일본과 중요한 소통 채널을 열 준비가 돼 있지 않다는 것이 분명하다"며 "그들은 자립과 군사적 억지력 강화에 집중하고 있다"고 말했다. 그의 북한 방문은 2018년 이후 처음이다.

발라크리쉬난 장관은 "북한이 현재 러시아와 더 긴밀한 관계를 맺고 있으며 중국은 여전히 북한에 없어서는 안 될 존재"라고 설명했다. 또 이번 방문에서 한국과의 통일에 대한 "단호하고 명확한 거부" 입장을 확인했다고 밝혔다. 이는 지난 방문과 달라진 점이라고 덧붙였다.

그는 평양에 대해 "동남아나 동북아 어느 현대 도시에도 뒤지지 않는 도시"라고 덧붙였다.

로이터는 도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 한국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 회담에 관심을 여러 차례 표명해 왔다고 부연했다.

발라크리쉬난 장관은 지난 24일 중국 방문을 시작으로 26일 북한 방문 첫날 최선희 북한 외무상과 만났다. 발라크리쉬난 장관은 최 외무상에게 오는 7월 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안(ASEAN·동남아국가연합)지역 안보포럼(ARF) 참석을 권유한 것으로 전해졌다. 이튿날에는 조용원 최고인민회의 상임위원장과 회담했다.

28일에는 한국을 방문해 조현 외교부 장관과 회담했다. 외교부에 따르면 이 자리에서 두 장관은 북한과 대화를 재개하기 위한 요건 조성 방안을 논의했다. 위성락 청와대 국가안보실장과의 만남에서는 양국 관계 발전 방안과 한반도 정세를 심도있게 논의하고 중동 정세 등 지역·국제정세에 대해 의견을 교환했다.

조현 외교부 장관(오른쪽)이 28일 서울 세종로 외교부 청사에서 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 만나 환담하고 있다. [사진=외교부] 2026.05.28

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