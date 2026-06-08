메트라이프금융서비스 창립 10주년…'설계사 2천명' 제2도약

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 메트라이프생명의 자회사형 보험대리점(GA)인 메트라이프금융서비스(MFS)가 지난 1일 창립 10주년을 맞아 향후 운영 계획을 8일 발표했다.

MFS는 2016년 재무설계사(FP) 67명으로 영업을 시작해 1400명 규모로 성장했다. 올해는 슬로건 'Giant Leap'을 수립하고 설계사 2000명 확보를 목표로 설정했다. 지난해 4분기 분기 흑자를 기록한 데 이어, 올해는 규모의 경제 달성을 통해 연간 흑자 전환의 원년으로 삼겠다는 방침이다.

MFS는 지난 2022년 7월 장기 유지 계약에 대한 인센티브를 5~7년에 걸쳐 분할 지급하는 '디딤돌' 제도를 도입한 바 있다. 신규 계약 시점에 수수료를 선지급하는 기존 GA의 보상 구조와 달리, 계약 유지 기간에 비례해 보상하는 방식이다. 설계사가 고객 계약을 장기적으로 관리하도록 유도하기 위한 취지다.

박승배 메트라이프금융서비스 대표가 영업전략회의에서 MFS 2,000명 조직 달성 목표를 발표하고 있다. [사진=메트라이프생명]

기존 선지급 수당 외에 별도의 장기 보상 체계를 결합한 이 방식은 보험업계 내 계약 유지 문화 확산 사례로 꼽힌다. 현재까지 디딤돌 제도의 누적 적립액은 200억원을 넘어섰으며, 내년 7월 첫 수혜자가 나올 예정이다.

설계사 전문성 강화 역시 MFS 성장 전략의 일환이다. MFS는 보험업계 우수 설계사 기준인 MDRT 달성을 지표로 삼고 '2·3·5 MDRT Way' 제도를 시행 중이다. MDRT를 ▲2회 ▲3회 ▲5회 연속 달성한 설계사에게 최장 8년간 매월 보너스를 차등 지급해 지속적인 활동을 지원한다.

MDRT 회원 자격은 판매 실적뿐 아니라 윤리 기준과 고객 관리 역량을 유지해야 부여된다. 올해 MFS에서는 MDRT를 25회 연속 달성한 '쿼터 센추리' 회원이 처음 배출됐으며, 23회와 24회 달성자들도 재직 중이어서 우수 설계사 배출은 지속될 전망이다.

송영록 메트라이프생명 대표이사는 "MFS는 메트라이프생명의 고객 중심 영업 철학을 현장에서 구현하는 주요 채널"이라며 "앞으로도 차별화된 GA 운영 모델을 발전시켜 고객 가치를 높이는 데 주력하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com