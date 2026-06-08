NH농협손해보험, 13기 소비자패널 출범…'고객 중심 경영' 강화

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협손해보험은 지난 5일 서울 서대문구 본사에서 '제13기 소비자패널 발대식'을 진행했다고 8일 밝혔다.

소비자패널은 농협손해보험의 상품 개발과 금융 서비스 개선을 위해 소비자의 의견을 수렴하는 소통 채널이다. 지난 2014년부터 총 140명의 위원이 참여해 114건의 제도 개선을 도출한 바 있다.

이번 13기 소비자패널은 총 12명이 위촉됐다. 연령대는 20대부터 60대까지 분포되어 있으며 다양한 직업군으로 구성해 다각적인 의견 도출이 가능하도록 했다.

송춘수 대표이사(사진 앞줄 왼쪽 다섯번째)와 소비자패널들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH농협손해보험]

소비자패널 위원들은 향후 ▲상품 개발 제안 ▲금융 취약계층 편의성 제고 ▲브랜드 인지도 향상 방안 등 3대 과제를 중심으로 활동하게 된다. 활동 종료 후 종합 발표회를 통해 우수 활동자에 대한 시상도 진행된다.

송춘수 농협손해보험 대표이사는 "급변하는 금융 환경에서 가장 중요한 가치는 고객의 신뢰"라며 "소비자패널의 현장 목소리를 적극적으로 수렴해 실질적인 상품과 서비스 개선의 밑거름으로 삼겠다"고 말했다.

최성국 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는 "농협손해보험은 2년 연속 금융소비자보호 우수기업으로 선정되는 등 소비자 권익 보호에 주력하고 있다"며 "앞으로도 고객 중심 경영 체계를 강화해 시장의 신뢰를 높여가겠다"고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com