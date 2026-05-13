NH농협손해보험, '2026년 농기계 사고예방 캠페인' 전개

AI 핵심 요약beta
- NH농협손해보험이 12일 강원도 평창군에서 농기계 사고예방 캠페인을 진행했다.
- 지역 농업인 소유 농기계 50여대를 무상 점검하고 안전용품을 기증했다.
- 농기계 사고 예방을 위한 협력 체계를 점검하고 영농 안전 실현 의지를 다졌다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = NH농협손해보험은 지난 12일 강원도 평창군 진부농협에서 '2026년 농기계 사고예방 캠페인'을 진행했다고 13일 밝혔다.
이날 행사에는 송춘수 NH농협손보 대표이사와 이주한 진부농협 조합장 등 농협 관계자 30여명이 참석했다. 또한 농촌진흥청 및 농업정책보험금융원 등 유관 기관 관계자들도 자리를 함께해 농기계 사고 예방을 위한 협력 체계를 점검하고 영농 안전 실현 의지를 다졌다.
현장에서는 지역 농업인 소유 농기계 50여대를 대상으로 무상 점검 서비스를 제공했으며, LED 안전 삼각대와 차량용 소화기 등 안전용품 기증식을 가졌다. 아울러 사고 예방 교육 영상을 시청하며 안전 수칙 준수의 중요성을 강조했다.
송춘수 NH농협손해보험 대표이사는 "농기계 사고는 일반 교통사고보다 치사율이 높아 사전 점검과 수칙 준수가 필수적"이라며 "앞으로도 사고 예방을 위한 다각적인 지원책을 마련해 농업인의 안전한 일상을 지원하겠다"고 말했다.
한편 NH농협손해보험은 '농기계 사고 예방 캠페인' 외에도 축사 320여곳을 대상으로 '축사 화재 예방 캠페인'을 병행하고 있다. 주요 활동으로는 ▲축사 내 단락·합선·누전 방지 교육 ▲사고 예방 컨설팅 지원 ▲분전함용 소화패치 및 미니청소기 기증 등이 포함된다.
eoyn2@newspim.com