캠코, 국유 비상장증권 78개사 3395억원 공매

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22일부터 공개입찰, 건설·제조 등 5개 업종

최대 4회 입찰 및 유찰 시 가격 인하

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 캠코(한국자산관리공사, 사장 정정훈)는 8일 입찰 공고된 총 3395억원 규모의 국유 비상장증권을 오는 22일부터 '온비드'를 통해 공개입찰 방식으로 매각한다.

매각 대상은 건설업 14개, 제조업 25개, 부동산업 11개, 도·소매업 10개, 기타 업종 18개 등 총 78개 기업이다.

캠코. [사진=뉴스핌DB]

입찰은 매각예정가의 100%를 기준으로 최대 4회 진행되며, 2회차까지 유찰된 종목은 3회차부터 매회 최초 예정가 대비 10%씩 가격이 낮아진다. 2회 이상 유찰된 종목은 전 회차 조건으로 차기 입찰 전까지 수의계약도 가능하며, 일부 종목은 최대 5회차까지 입찰이 이어진다.

국유재산법 시행령에 따라 상속세·증여세 등 국세를 비상장증권으로 물납한 자와 연대납세의무자, 물납자의 가족은 해당 증권을 물납가액 미만으로 매수할 수 없다.

입찰 희망자는 온비드에서 입찰 기간 중 입찰금액의 5%를 지정된 가상계좌에 납부해야 한다. 낙찰 시 낙찰일로부터 5일 이내 주식매매계약을 체결하고 60일 이내 대금을 완납해야 한다.

다만 매각금액이 5억원 이상인 종목은 낙찰자가 분납을 희망할 경우 일정 기간과 주기를 정해 분할 납부가 가능하다.

peterbreak22@newspim.com