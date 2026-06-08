환율 1560원대 돌파에도 "외환위기 아냐"...외환당국이 본 3가지 변수

외국인 주식 순매도에 원화 약세 압력

달러 유동성은 안정…외환위기와 선긋기

NDF·리드앤래그 등 투기성 거래 점검

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 지난 6일 한때 달러/원 환율이 1560원 선을 넘어서면서 금융·외환시장 불안이 커지고 있다. 외환당국은 최근 환율 상승의 핵심 배경으로 외국인 주식 순매도를 지목하면서도 현재 상황을 과거 외환위기나 코로나19 당시와 같은 달러 유동성 위기로 보기는 어렵다는 입장인 것으로 알려졌다.

환율 수준은 금융위기 이후 최고 수준까지 올랐지만, 외환자금시장에서 달러 조달 비용이 급등하지 않았고 금융기관과 기업이 달러를 구하기 어려운 상황은 아니라는 판단이다. 다만 당국은 환율 상승 기대에 편승한 투기적 거래와 시장 쏠림이 변동성을 키울 가능성에는 경계감을 높이고 있다.

◆ 원화 약세 주범은 외국인 주식 매도...20거래일 순매도

8일 외환당국에 따르면 최근 원화 약세의 가장 큰 요인으로 외국인의 국내 주식 순매도를 보고 있다. 국내 수출과 경상수지는 양호한 흐름을 이어가고 있지만 외국인 투자자의 포트폴리오 리밸런싱(자산 비중을 조정하기 위해 주식·채권 등을 사고파는 행위) 과정에서 국내 주식 매도와 달러 환전 수요가 커지며 환율 상승 압력으로 작용했다는 분석이다.

당국은 외국인이 지난달 7일부터 이달 5일까지 20거래일 연속 국내 주식을 순매도한 점을 주목하고 있다. 이 기간 외국인 주식 순매도 규모는 77조6000억원 수준으로 언급됐다. 동 기간 달러/원 환율은 1454원 수준에서 1539원까지 상승했다.

무역수지 흑자가 이어지고 있음에도 외국인 주식 매도 규모가 커지면서 달러 공급보다 달러 수요가 단기적으로 더 크게 작용한 셈이다. 당국은 최근 한 달간 환율 상승을 설명하는 핵심 변수로 외국인 주식 자금 흐름을 보고 있는 것으로 알려졌다.

이재명 대통령도 이날 취임 1년 기자회견에서 최근 환율 흐름과 관련해 외국인 투자자의 리밸런싱에 따른 주식 매도와 달러 환전 수요를 단기 요인으로 언급했다. 대통령과 외환당국 모두 최근 환율 상승의 주요 배경으로 외국인 주식 매도 흐름을 지목한 것이다.

다만 외환당국은 외국인 주식 매도세가 무한정 이어질 가능성에는 신중한 태도를 보이는 것으로 전해졌다. 반도체 주요 종목에서 외국인 지분율이 이미 상당 부분 낮아졌으며 주식시장 흐름이 안정될 경우 기계적 매도 압력이 완화될 수 있다는 기대도 함께 보고 있는 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 8일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견 '대체불가 대한민국'이 생중계되고 있다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com

◆ 환율은 높지만 달러 유동성은 안정...위기 상황과 선긋기

당국은 환율 수준만으로 외환위기 여부를 판단해서는 안 된다는 입장이다. 환율이 높은 것은 사실이지만, 과거 외환위기나 코로나19 당시처럼 달러를 빌리는 비용이 급등하는 상황은 아니라는 설명이다.

외환위기 국면에서는 환율 상승과 함께 외환자금시장에서 달러 조달 비용이 급격히 높아진다. 금융기관이나 기업이 달러를 빌리기 어려워지고, 달러 유동성 부족이 외환시장 불안으로 번지는 구조다. 2008년 글로벌 금융위기와 2020년 코로나19 충격 당시에도 환율 상승과 달러 조달 비용 급등이 함께 나타났다.

반면 최근에는 환율이 오르는 상황에서도 외환자금시장에서는 달러 유동성이 비교적 안정적인 것으로 전해졌다. 당국은 금융기관과 기업이 달러를 빌리기 어려운 상황은 아니며 달러 자금 자체는 풍부한 흐름으로 보고 있는 것으로 알려졌다.

이는 최근 환율 상승이 달러 유동성 부족보다는 외국인 주식 매도, 환율 상승 기대, 시장 쏠림 등 수급·심리 요인에 더 가깝다는 판단으로 이어진다. 외환당국이 현재 상황을 외환위기식 위기로 보지 않는 이유다.

당국은 경상수지 흑자와 수출 흐름도 중장기적으로는 원화 안정 요인으로 보고 있는 것으로 전해졌다. 올해 1~4월 경상수지 흑자가 역대 최대 수준을 기록했고, 하반기에도 경상흑자가 이어질 경우 달러 공급 여건은 나쁘지 않다는 시각이다.

◆ NDF·리드앤래그 점검...투기성 거래엔 엄정 대응

문제는 시장 쏠림이다. 당국은 최근 환율 상승 과정에서 환율이 더 오를 것이라는 기대에 편승한 투기적 거래가 일부 변동성을 키우고 있다고 보는 것으로 알려졌다. 특히 야간 시간대 환율이 튀는 흐름과 비차액결제선물환(NDF) 거래 증가를 함께 살펴보고 있다.

NDF는 실제 달러를 주고받지 않고 만기 때 차액만 정산하는 거래다. 적은 증거금으로도 큰 규모의 환율 베팅이 가능해 환율 상승 기대가 커질 경우 투기적 수요가 붙을 수 있다. 당국은 정상적인 헤지(Hedge) 수요를 넘어 환율 상승에 베팅하는 거래가 늘었는지 점검하는 분위기다.

시장교란성 거래 패턴도 점검 대상이다. 외환당국은 일부 시장 참가자가 특정 시간대 환율 흐름을 자극하는 방식으로 거래했는지 들여다볼 필요가 있다고 보는 것으로 알려졌다. 한국은행과 금융감독원 등 관계기관도 시장 참가자들과 소통하며 거래 동향을 점검할 계획인 것으로 전해졌다.

수출입 기업의 달러 매도·매수 시점 조정도 살필 방침이다. 수출업체가 환율 추가 상승을 기대해 달러 매도를 늦추거나, 수입업체가 달러 매수를 앞당기면 단기 수급 불균형이 커질 수 있기 때문이다. 이른바 리드앤래그(환율 변동을 예상해 달러 결제나 수취 시점을 앞당기거나 늦추는 행위) 거래 가운데 외국환거래법상 신고 의무 위반이나 비정형 거래에 해당하는 사례가 있는지도 관계기관이 함께 들여다볼 예정이다.

다만 당국은 정상적인 환헤지(환율 변동에 따른 손실을 줄이기 위한 위험 회피 거래)나 기업의 일반적인 자금 운용까지 문제 삼겠다는 취지는 아닌 것으로 보인다. 환율 상승 기대를 이용해 시장을 교란하거나, 신고 의무를 위반한 비정형 거래가 있는지를 중심으로 점검하겠다는 입장에 가깝다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 8일 코스피 지수가 전 거래일보다 112.50포인트(1.38%) 하락한 8048.09에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 42.83포인트(4.27%) 내린 959.61에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 16.1원 오른 1555.2원에 출발했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com

◆ 24시간 외환시장·역외 원화결제...거래 투명성 높인다

당국은 단기적으로 투기성 거래와 시장 쏠림을 점검하는 동시에 중장기적으로는 외환시장 제도개선도 추진할 것으로 보인다. 핵심은 역외에서 이뤄지는 불투명한 거래를 보다 투명한 정규 외환시장으로 흡수하는 것이다.

외환당국은 외환시장 24시간 운영과 역외 원화결제 시스템 구축을 통해 국내 외환거래 기반을 넓히는 방향을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 정규 외환시장이 활성화되면 역외 NDF 시장에 쏠린 거래 수요가 일부 흡수되고 당국의 시장 모니터링도 한층 수월해질 수 있다는 판단이다.

NDF 거래 자체를 규제로 억누르기보다는 국내 외환시장의 접근성과 투명성을 높여 시장 구조를 개선하겠다는 방향이다. 당국은 제도 개선 방안을 한국은행 등 관계기관과 함께 마련하고 있으며, 별도 계기를 통해 구체적인 로드맵을 제시할 가능성도 있다.

결국 향후 환율 흐름의 관건은 외국인 주식 매도세가 얼마나 이어질지 경상수지 흑자에 따른 달러 공급이 시장에 얼마나 원활하게 반영될지, 환율 상승 기대에 따른 투기성 거래가 얼마나 진정될지에 달려 있다.

외환당국은 현재 상황을 외환위기식 달러 유동성 부족으로 보지는 않으면서도 시장 쏠림과 투기적 거래에는 관계기관과 함께 엄정 대응하겠다는 기조를 분명히 하고 있다. 환율 수준보다 수급과 심리, 거래 투명성이 앞으로 외환시장 안정의 핵심 변수로 떠오른 모습이다.

jongwon3454@newspim.com