국민의힘 초·재선, 9일 원내대표 후보 초청 간담회…쇄신·원내전략 점검

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당 혁신·수도권 회복 방안 논의

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 초·재선 의원들이 오는 10일 예정된 국민의힘 원내대표 선거를 하루 앞둔 9일 후보자 초청 간담회를 열고 차기 원내 리더십의 당 쇄신 구상과 원내 운영 방향을 점검한다.

국민의힘 초선의원 모임 대표인 박상웅 의원과 재선의원 모임 대표인 엄태영 의원은 9일 오후 2시 국회 본청 246호에서 '국민의힘 초·재선의원 모임 공동주최 원내대표 후보자 초청 간담회'를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 간담회는 원내대표 선거를 앞두고 초·재선 의원들이 원내대표 후보자들의 비전과 원내 운영 구상을 직접 듣고 당의 변화와 쇄신 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 4일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 발언하고 있다. 2026.06.04 jk31@newspim.com

간담회는 사회자 개회를 시작으로 후보자 소개, 박 의원과 엄 의원의 인사말, 후보자 모두발언, 공통질문, 초·재선 의원 질의응답, 후보자 마무리 발언 순으로 진행된다.

이날 간담회에서는 지방선거 결과에 대한 진단, 향후 100일 동안의 당 혁신 로드맵, 수도권·청년층 지지 회복 방안, 민주당 정부에 대한 원내투쟁 전략이 주요 의제로 다뤄질 예정이다.

박 의원은 "국민의힘은 이번 지방선거에서 확인된 엄중한 민심 앞에서 재창당의 각오로 임해야 한다"며 "이재명 정권의 무도한 국정난맥에 맞서 우리 스스로 다시 한번 성찰하고 국민과 함께 할 수 있는 변화와 혁신의 길을 찾아야 한다"고 밝혔다.

이어 "초선 의원들은 현장의 민심을 가장 가까이에서 듣고 있는 만큼 당을 혁신하기 위한 후보자들의 구체적인 소신을 확인하고자 한다"며 "차기 원내 리더십의 비전과 운영 방향을 확인하고 국민의힘이 다시 하나 되는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

엄 의원은 "6·3 지방선거를 통해 우리 국민의힘은 '민심의 따끔한 회초리'를 겸허히 받아들이는 동시에 앞으로 당이 어떻게 변해야 할지 '혁신의 동력'으로 삼아야 한다"며 "우리 당 의원 70%에 달하는 초·재선들이 오늘 후보자들을 검증할 수 있는 자리가 되길 바란다"고 했다.

국민의힘 원내대표 선거는 오는 10일 오전 10시 국회 본청 246호에서 진행될 예정이다.

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