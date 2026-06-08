부산항만공사, 부산항 개항 150주년 맞아 대표 선박 5척 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부경대·해경·해양조사원·수산연구원 참여

일반인 접근 어려운 선박 5척 무료 공개

"부산항·해양산업 이해 높이는 계기 될 것"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 부산항만공사(사장 송상근)가 부산항 개항 150주년을 맞아 해양수산 분야 주요 기관의 대표 선박 5척을 공개한다.

항만공사는 오는 19부터 20일까지 부산항만공사 사옥 일원과 부산항 연안여객터미널에서 '부산항 선박 공개·체험행사'를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 국립부경대학교, 부산해양경찰서, 국립해양조사원, 한국해양수산연수원 등이 참여해 평소 일반인의 접근이 어려운 선박 5척을 시민들에게 무료 공개하는 행사다.

특히 제19회 부산항축제와 연계해 공동 홍보와 운영 지원을 진행하며 다양한 체험 프로그램도 마련했다.

공개 선박은 기관별 대표 선박으로 구성됐다.

부산항 선박공개체험 안내 포스터 [자료=부산항만공사] 2026.06.08 gkdud9387@newspim.com

국립부경대학교의 나라호는 해양환경·자원 탐사용 조사실습선으로 연구실과 관측장비를 직접 둘러볼 수 있다.

부산해양경찰서의 경비함정 3001함은 해양 재난 구조와 해양 주권 수호 임무를 수행하는 대형 경비함정으로 고정형 고속단정 시승 체험도 제공한다.

국립해양조사원의 온바다호는 첨단 해양조사 장비와 관측·측량시설을 공개한다. 한국해양수산연수원의 한반도호는 미래 해기사 양성을 위한 실습선으로 항해 시뮬레이터 체험 프로그램을 운영한다.

부산항만공사의 친환경 항만안내선 e-그린호도 시민들에게 선보인다. e-그린호는 국내 관공선 최초로 친환경 선박 인증을 획득한 100% 전기추진 선박이다. 참가자들은 부산항 소개와 함께 전기추진시스템을 견학하며 친환경 선박 기술을 체험할 수 있다.

송상근 부산항만공사 사장은 "부산항 개항 150주년을 맞아 해양 분야 주요 기관들이 뜻을 모아 시민들에게 의미 있는 체험 기회를 마련했다"며 "부산항과 해양산업에 대한 이해를 높이고 친환경·스마트 항만으로 나아가는 부산항의 미래를 직접 느끼는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com