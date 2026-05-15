부산항만공사, 삼성SDS 데이터센터 벤치마킹…AI 데이터센터 구축 방향 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사가 14일 삼성SDS 춘천 데이터센터를 찾았다.
- AI 인프라 운영 사례를 점검해 부산항 구축 방향을 검토했다.
- 벤치마킹 결과로 적정 규모와 기획연구를 추진하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사업 계획 수립 위한 기초 자료 확보
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA가 부산항 AI 데이터센터 구축 방향을 마련하기 위해 삼성SDS 춘천 데이터센터를 찾아 인공지능 인프라 운영 사례를 점검했다.
공사는 전날 삼성SDS 춘천 데이터센터를 방문해 국내 AI 데이터센터의 서버 운영체계와 전력·냉각·보안 등 주요 인프라를 살펴보고 향후 부산항 AI 데이터센터 조성 방안에 활용하기로 했다고 15일 밝혔다.
이번 방문은 정부와 공공부문을 중심으로 AI 기반 데이터 인프라 수요가 커지는 상황에서 부산항에 적합한 핵심 인프라 구성을 검토하기 위해 마련했다.
공사는 지난 1월 국가인공지능전략위원회 부위원장이 부산항을 찾은 이후 부산항에 특화된 AI 데이터센터 구축 필요성을 내부적으로 검토해 왔다. 지난 11일 '국가 AI 컴퓨팅 센터 구축사업' 민간참여자로 선정된 삼성SDS가 축적한 인프라 구축 사례와 운영 경험을 직접 확인하는 데 이번 현장 점검의 초점을 맞췄다.
이날 일정에는 부산항만공사 AI 추진단과 함께 지난 3월 부산항만공사와 업무협약을 체결한 부산정보산업진흥원(BIPA) 관계자들이 동행했다. 방문단은 데이터센터 내 주요 AI 서버실과 설비를 둘러본 뒤 운영 담당자들과 간담회를 갖고 AI 데이터센터 설계, 구축, 운영 과정에서 고려해야 할 기술·관리 요소에 대해 의견을 나눴다.
공사는 이번 벤치마킹 결과를 토대로 부산항 AI 데이터센터의 적정 규모를 검토하고, 사업 타당성 확보를 위한 기획 연구에 반영할 계획이다.
송상근 사장은 "AI 기술은 앞으로 항만 운영 효율과 물류 경쟁력을 좌우할 핵심 요소이며, 이를 지원할 수 있는 데이터 인프라는 필수"라며 "국내 AI 데이터센터 운영 사례를 면밀히 분석해 부산항에 맞는 AI 인프라 구축 기반을 차근차근 마련해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com