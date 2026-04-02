부산항만공사, 중동전쟁 장기화 대비 '부산항 운영 현황 점검'

부두 운영 현황·위기관리 대응체계 점검

"부산항 안정적 운영 기반 공고히 할 것"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 부산항만공사(사장 송상근)가 중동 전쟁 장기화에 대비해 부산항 운영 현황을 점검했다.

부산항만공사는 지난 1일 부산항만공사 중회의실에서 '부산항 컨테이너터미널 운영사 사장단 간담회'를 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 간담회에서는 최근 중동지역 긴장이 고조되는 상황에서, 송상근 항만공사 사장이 부두 운영현황과 위기관리 대응 체계를 점검하고 운영사와의 대응 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

송상근 부산항만공사 사장이 지난 1일 부산항만공사 중회의실에서 열린 '부산항 컨테이너터미널 운영사 사장단 간담회'에서 발언하고 있다. [사진=부산항만공사] 2026.04.02 gkdud9387@newspim.com

송 사장은 호르무즈 해협 등 주요 중동 노선 현황 및 물동량 현황을 중심으로 터미널별 영향과 대응 상황을 집중 점검하고, 에너지 가격 변동에 따른 터미널 영향 등 항만 운영 전반의 위기 요인을 면밀히 살폈다.

이어 중동 사태 장기화 가능성을 고려한 대응 필요성을 강조했다. 이에 연료 사용량 및 수급 모니터링 강화, 친환경 장비 조기 전환, 육상전원공급장치(AMP) 활용 확대 등 구체적인 대응 조치를 운영사에 전달했다.

아울러 그간 협의회에서 논의된 ▲각 안건에 대한 조치 결과 공유 ▲부산항 친환경 주요 정책 소개 ▲AI 기반 안전 및 에너지 관리방안 등 부산항의 친환경 및 디지털화 방안에 대해 심도 깊은 논의를 나눴다.

또한 터미널 운영사들의 주요 현안에 대해 청취하는 시간을 가졌다.

송상근 부산항만공사 사장은 "터미널 운영사들은 부산항 운영을 함께 책임지는 핵심 파트너"라며 "세계적인 공급망 불확실성이 커지는 현 상황에서 현장을 중심으로 대응하고, 운영사와의 긴밀한 협력을 통해 부산항의 안정적인 운영 기반을 더욱 공고히 해나가겠다"고 말했다.

송상근 부산항만공사 사장(오른쪽 두번째)이 지난 1일 부산항만공사 중회의실에서 열린 '부산항 컨테이너터미널 운영사 사장단 간담회'에서 회의를 주재하고 있다. [사진=부산항만공사] 2026.04.02 gkdud9387@newspim.com

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