尹 탄핵 1년…與 "내란 잔재 청산" vs 野 "이 대통령 재판 받아야"

민주 "尹 파면, 민주주의 지켜낸 국민의 승리"…국민의힘 "공식 메시지 없다"

장동혁 "2차 특검은 공소 취소 위한 비밀병기"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 윤석열 전 대통령 탄핵 1년을 맞은 4일 여야가 서로를 향한 비판을 이어가며 정치권 긴장이 고조되고 있다.

더불어민주당은 "내란의 잔재를 끝까지 청산하겠다"며 공세 수위를 높였고, 국민의힘은 이재명 대통령을 겨냥해 "방탄 국정조사의 성벽 뒤에 숨지 말고 당당하게 재판받으라"며 날을 세웠다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 14일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 윤석열 대통령 탄핵소추안이 가결되고 있다. 2024.12.14 pangbin@newspim.com

백승아 민주당 원내대변인은 이날 논평을 통해 "지난해 4월 4일 헌법재판소가 주권자의 믿음을 배반한 윤석열을 파면했다"며 "사적 야욕을 위해 헌정질서를 파괴한 권력에 대한 단호한 심판이자, 계엄군에 맞서 민주주의를 지켜낸 위대한 국민의 승리"라고 밝혔다.

백 원내대변인은 "윤석열과 내란 세력은 지금까지도 진정한 반성과 사과 없이 수사와 재판을 방해하며 진실 규명과 내란 청산을 가로막고 있다"며 "극우세력은 '윤 어게인'을 외치며 갈등과 분열을 조장하고 있고, 내란 수괴 체포를 방해하고 내란을 옹호했던 내란당은 사사건건 국정운영을 발목 잡고 있다"고 질타했다.

반면 국민의힘은 탄핵 1년과 관련해 별도의 공식 입장을 내지 않았으나, 과거 결의문을 통해 비상계엄 사태로 인한 혼란에 대해 사과한 바 있다는 입장을 재확인했다.

국민의힘은 이와 별도로 이재명 대통령을 겨냥한 공세를 이어갔다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 자신의 페이스북에 '검찰의 '진술 회유' 수사, 특검이 가져갔다'는 내용의 기사를 공유하며 "결국 2차 특검은 공소취소를 위한 비밀병기였다"고 적었다.

장 대표는 "청와대가 툭 던지고, 법무부 장관은 슬쩍 받고, 행동대장 민주당은 공소취소모임 만들어 국정조사하고, 청와대-민주당-특검의 블랙 3각편대가 활개를 치고 있다"며 "익숙한 레퍼토리로 짜깁기한 녹취록을 풀어 선동하더니 그 모든 먹잇감은 2차 특검으로 넘어갔다"고 지적했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인도 논평에서 "대북 송금과 대장동 사건 등이 정말 조작이라 확신한다면, 왜 재판 재개를 거부하며 국정조사 방패 뒤로 숨는 것인가"라며 "대통령 본인이 결백하다면, 국회 권력을 사유화해 사법부를 겁박할 것이 아니라 중단된 재판을 즉각 재개해 법정에서 사실을 증명하면 될 일"이라고 꼬집었다.

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