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"깨진 창문 그대로 뒀다"...'尹 탄핵 1년' 맞아 시민과 계엄 현장 함께한 禹 의장

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4일 '다크투어' 진행…담 넘던 장소·계엄군 난입 현장 돌며 상황 복기

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = "이게 넘기가 좀 어렵지 않습니까. 그래도 전 왕년에 해본 가닥이 있어서 가볍게 넘었죠."

4일 오후 3시 50분. 서울 여의도 국회 소통관 옆 온실 인근 뒷문. 검정 자켓에 제주 4·3 추모 뱃지를 단 우원식 국회의장이 철문을 가리키며 그날을 회상했다. 2024년 12월 3일 밤, 이날로부터 487일전 비상계엄 선포 직후 국회로 진입하기 위해 담을 넘어야 했던 긴박했던 순간에 대한 설명이다.

우 의장은 이날 시민들과 함께 국회 내 비상계엄의 흔적을 훑는 '다크투어'의 일일 해설사로 나섰다. 155분간 이어진 투어는 국회 월담 장소부터 계엄군 난입 현장인 본관 233호, 그리고 민주주의 상징석까지 이어졌다. 

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우원식 국회의장이 4일 오후 서울 여의도 국회 본관 앞에서 '다크투어' 행사에 참석해 시민들에게 12.3 비상계엄 당시 상황에 대해 설명하고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

◆ "국회 경비대가 국회의장을 막아?"…월담의 긴박했던 17분

우 의장은 2023년 12월 3일 밤 10시 28분, 김민기 국회사무총장으로부터 비상계엄 소식을 듣고 공관을 나섰던 시점부터 상세히 복기했다. 그는 "도착하는 순간 경찰 버스가 문을 막아 세웠다"며 "나를 지켜야 할 국회 경비대가 문을 봉쇄하는 것을 보고 화가 났지만, 부딪힐 일이 아니라 담을 넘어야겠다고 판단했다"고 말했다.

당시 박찬대 더불어민주당 원내대표 등이 담을 넘다 부상을 당했던 상황을 언급한 우 의장은 "민주주의를 해치려는 그 담을 넘는다는 의미가 컸다"며 "다시는 이런 일이 발생해서는 안 된다는 생각뿐이었다"고 떠올렸다.

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 국회 본관 3문 앞에서 비상계엄 당시 헬기가 착륙했던 국회 운동장을 바라보고 있다. 옆에 게시된 사진에는 '헬기에서 내린 무장계엄군(707특임단)이 국회의사당 진입을 시도하였으나 국회사무처 직원 등이 내부 집기를 쌓고 저항하여 진입을 막아낸 장소입니다'라고 적혀있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

◆ 깨진 유리창과 헬기 착륙장..."2차 계엄 대비해 차량 배치도"

발걸음은 계엄군 헬기가 착륙했던 국회 운동장 앞으로 이어졌다. 우 의장은 "비상계엄을 몸으로 확 느낀 장면이 바로 헬기였다"며 "1차 계엄 해제 이후 윤석열 대통령이 포기하지 않을 것 같아, 2차 계엄 시 헬기가 내리지 못하도록 운동장과 잔디밭에 국회 차량을 모두 배치하라는 지시를 내리기도 했다"고 비화를 공개했다.

본관 233호(구 국민의힘 정책위의장실) 앞에서는 걸음이 멈췄다. 계엄군이 유리창을 깨고 난입했던 현장이다. 우 의장은 바닥에 떨어진 유리 파편과 깨진 창을 가리키며 "불법 비상계엄의 노골적인 흔적이라 그대로 보존 중"이라며 "이걸 보며 다시는 계엄이 일어나지 않도록 정신을 바짝 차리자는 의미"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 계엄 당시 계엄군의 난입으로 유리창이 깨졌던 국회 본관 233호 앞에서 시민들에게 상황을 설명하고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

◆ '새벽 1시 1분' 의결의 막전막후…"절차적 흠결 없어야 했다"

본회의장 앞으로 이동한 우 의장은 계엄 해제안 의결 당시의 '절차적 정당성'을 강조했다. 그는 "대통령실에서 국회에 계엄 통고를 하지 않은 귀책 사유를 근거로 의장 권한으로 절차를 시작했다"며 "여야 원내대표와 협의하며 계엄군의 진입 속도에 맞춰 시간을 조정했다"고 밝혔다.

특히 12월 4일 새벽 1시 1분에 의결한 이유에 대해 "단 1초라도 틀리면 누군가 들어와 절차 위반을 주장할 수 있었기 때문"이라며 "정확한 시간에 '땅땅땅' 소리를 낼 수 있었던 것은 민주주의를 지키기 위한 마지막 보루로서의 선택이었다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우 의장이 본회의장 앞에서 비상계엄 해제 요구안을 가결했던 2024년 12월 4일 새벽 상황을 전하고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

◆ "모든 권력은 국민으로부터"…100년 후로 보내는 기록

투어의 마지막 코스는 본관 정현관(정문) 위에 새겨진 '모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 명문과 민주주의 상징석이었다. 우 의장은 "국민들이 정문 앞을 지켜줬기에 민주주의를 지킬 수 있었다"며 "이곳을 드나드는 정치인들이 이 문구를 보고 늘 경계해야 한다는 생각에 직접 새겨넣었다"고 말했다.

상징석 하단에 매립된 타임캡슐에는 12·3 계엄 당시의 기록물과 100년 후 국회의장에게 보내는 편지가 담겼다. 우 의장은 시민들과 함께 "민주주의 최후의 보루는 국회"라는 구호를 외치며 기념사진을 촬영했다. 

우 의장은 현재 추진 중인 개헌안에 대해서도 언급했다. 그는 "비상계엄 시 국회에 '해제권'이 아닌 '승인권'을 부여하고, 의결 즉시 효력이 발생하도록 헌법을 보완해 다시는 이런 헌정 파괴가 반복되지 않게 하겠다"는 의지를 재차 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 다크투어 행사를 마친 우 의장이 시민들과 함께 '민주주의 최후의 보루 대한민국 국회'라고 적힌 국회 상징석 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 2026.04.04 allpass@newspim.com

allpass@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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