경찰청장 대행, '달러 강제 매각설 수사' 경기남부청 방문...허위정보 단속 강화

AI 핵심 요약beta
- 유재성 경찰청장 직무대행이 8일 경기남부경찰청 사이버수사대를 방문했다.
- 달러 강제 매각설 유포 사건 수사와 허위정보 대응 상황을 점검했다.
- 최초 유포자 추적 처벌 등 강력 대응을 강화하겠다고 밝혔다.
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허위정보 유포 단속 TF 규모 확대...4개청 사이버 분석팀 신설
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 유재성 경찰청장 직무대행(경찰청 차장)은 8일 달러 강제 매각설 유포 사건을 수사하고 있는 경기남부경찰청 사이버수사대를 방문해 허위·조작정보 대응 상황을 점검했다.
유 대행은 "의도적인 허위·조작정보 유포는 국민 불안을 증폭시키고 사회 혼란을 초래하는 중대한 범죄"라면서 "신속한 탐지, 차단과 강력한 대응이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 2일 엑스(X·옛 트위터)에서 "중동 전쟁 장기화에 따른 위기 대응으로 '긴급재정경제명령'을 언급한 것과 관련해 정부가 달러를 강제로 매각하게 할 것이라는 주장이 유포되고 있다"며 "전혀 논의된 바 없는 명백한 가짜뉴스"라고 밝혔다.
그러면서 구 부총리는 가짜뉴스 최초 유포자와 적극 가담자에 대해 전기통신기본법 위반 혐의로 경기남부청에 고발했다.
경찰은 기존 허위정보 유포 등 단속 TF 규모를 확대한다. 서울, 경기남부, 광주, 경남청 등 4개 시도청 사이버수사대에 사이버 분석팀을 신설한다. 인원은 서울과 경기남부청에 각각 5명, 광주와 경남청에 각각 3명으로 총 16명이다.
유 대행은 "악의적이고 조직적인 허위·조작정보 유포행위가 더 이상 발붙이지 못하도록 최초 유포자를 끝까지 추적해 처벌하는 등 선제적이고 단호한 대응을 강화하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com