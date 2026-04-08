다날핀테크, JB전북은행과 원화 스테이블코인 실증 완료

외국인 근로자 특화 2차 PoC·바이낸스페이 연계 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 블록체인 전문기업 다날핀테크가 JB전북은행과 함께 원화 스테이블코인의 유통부터 가맹점 결제, 정산까지 전 과정을 구현하는 기술검증(PoC)을 완료했다고 8일 밝혔다.

회사에 따르면 다날핀테크는 지난해 상반기부터 스테이블코인 제도권 편입에 대비해 은행, 신탁사, 유통사, 가맹점별 최적화된 기능을 모듈로 제공하는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 기반 플랫폼 '이음(IEUM)'을 준비해왔다. 이번 PoC는 발행된 원화 스테이블코인을 활용해 JB전북은행이 유통 및 실제 프로세스 검증에 참여하는 형태로, 실거래 환경에 준하는 수준의 스테이블코인 결제 프로세스를 구현한 첫 사례다.

다날핀테크는 JB전북은행에 최적화된 이음 플랫폼과 테스트 앱을 구축·제공했고, 은행 측은 가맹점과 실사용자 관점에서 다양한 결제 시나리오를 반복 테스트했다. 이를 통해 사용자가 앱에 보유한 원화 스테이블코인으로 가맹점에서 결제하고, 정산까지 이어지는 엔드-투-엔드(End-to-End) 프로세스를 실거래와 유사한 조건에서 검증했다.

JB전북은행 테스트앱 화면. [사진=다날핀테크]

특히 가맹점 입장에서의 수납·정산 편의성과 사용자 입장에서의 앱 UX(사용자 경험)를 각각 독립적으로 검증해 단순 기술 시연을 넘어 상용 전환 가능성을 염두에 둔 성과라는 평가다. 기존 금융권의 은행·신탁 역할 구조는 유지하면서, 블록체인을 통해 거래 기록, 대사, 자동화 영역만 고도화하는 방식이어서 제도권 금융기관 입장에서도 도입 부담을 낮출 수 있다는 점이 차별화된 요소다.

또한 전문 모니터링 시스템도 함께 제공된다. 은행은 발행·소각·유통 관리와 실시간 거래 현황을 한 화면에서 확인할 수 있고, 신탁사는 준비금 현황을 실시간 대시보드로 점검할 수 있다. 가맹점은 스테이블코인을 결제 수단으로 추가해 간편하게 정산받을 수 있으며, 사용자는 자산 보관과 결제를 하나의 앱 환경에서 이용할 수 있다.

양사는 이번 실증에 이어 외국인 특화 2차 PoC도 준비 중이다. JB전북은행은 국내 은행 중 외국인 근로자 고객 기반이 두터운 대표 기관이라는 강점을 토대로 외국인 근로자 대상 스테이블코인 결제 및 해외송금 PoC를 추진할 계획이다. 국내 결제 편의성과 해외송금 효율성을 동시에 검증해 스테이블코인의 실사용 범위를 한층 넓히겠다는 구상이다.

여기에 모기업 다날이 추진 중인 외국인 대상 바이낸스페이(Binance Pay) 충전·결제 서비스를 2차 PoC에 활용함으로써 실증 의미를 높일 예정이다. 외국인이 바이낸스페이 서비스 이용 시 이음 플랫폼에서 정산·처리를 담당하는 방식이며, JB전북은행의 두터운 외국인 인프라 풀이 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

다날핀테크 관계자는 "이음은 다년간 축적한 디지털자산 기술 노하우를 바탕으로, 개발 초기부터 상용 결제 인프라를 전제로 설계된 플랫폼"이라며 "이번 PoC는 제도권 편입 이후 곧바로 실제 서비스로 이어질 수 있는 구조인지를 검증하는 데 집중했다. 앞으로도 은행과의 기술 고도화는 물론, 사용자 편의성 측면에서도 경쟁력 있는 서비스를 선보일 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com