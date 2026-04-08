금투협, 5월 채권시장 심리 호전…종합 BMSI 96.3

AI 핵심 요약beta
- 금투협이 8일 5월 종합 채권시장심리지수 96.3으로 전월 대비 5.5p 상승했다고 밝혔다.
- 기준금리·금리전망·물가·환율 BMSI 모두 전월 대비 개선됐다.
- 물가 및 환율 상승 기대 약화와 WGBI 편입 기대가 심리 개선에 영향을 미쳤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회(이하 금투협)는 지난달 30일부터 이달 2일까지 설문조사를 실시한 결과 올해 5월 종합 채권시장심리지수(BMSI)가 96.3(전월 90.8)으로 전월 대비 5.5포인트(p) 상승했다고 8일 밝혔다. 물가 및 환율 상승 기대가 전월 대비 약화된 영향이다.
항목별로는 ▲기준금리 BMSI ▲금리전망 BMSI ▲물가 BMSI ▲환율 BMSI 모두 전월 대비 개선됐다.
기준금리 BMSI에서는 설문 응답자의 93%가 오는 10일 금융통화위원회에서 한국은행이 기준금리를 동결할 것이라고 응답했다. 직전 조사(99%)보다는 동결 응답 비율이 낮아졌다. 인상 응답은 6%, 인하 응답은 1%였다. 중동 지정학적 리스크 장기화로 고유가·고환율에 따른 물가 상승 우려가 커지면서 기준금리 인상 예상 응답 비율이 직전 대비 증가한 것으로 나타났다.
금리전망 BMSI는 102.0(전월 99.0)으로 전월 대비 3.0p 상승했다. 글로벌 채권시장 불확실성에도 불구하고 4월 세계국채지수(WGBI) 편입에 따른 외국인 자금 유입 기대가 심리 개선에 영향을 미친 것으로 분석된다. 금리 상승 응답자는 23%(전월 25%)로 2%p 하락했고, 금리 하락 응답자는 25%(전월 24%)로 1%p 상승했다.
물가 BMSI는 81.0(전월 50.0)으로 전월 대비 31.0p 상승했다. 국제유가 상승으로 물가 상승 응답이 여전히 우세한 가운데 정부의 석유류 최고가격제 시행 등으로 물가 하락 응답자가 늘었다. 물가 상승 응답자는 31%(전월 50%)로 19%p 하락했고, 물가 하락 응답자는 12%(전월 0%)로 12%p 상승했다.
환율 BMSI는 95.0(전월 80.0)으로 전월 대비 15.0p 상승했다. 최근 원·달러 환율이 1500원을 상회하면서 추가 상승 가능성이 크지 않다는 인식이 반영된 것으로 풀이된다. 환율 상승 응답자는 24%(전월 35%)로 11%p 하락했고, 환율 하락 응답자는 19%(전월 15%)로 4%p 상승했다.
dconnect@newspim.com