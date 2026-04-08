한울반도체, '2026 글로벌 IP 스타기업' 선정

AI 핵심 요약beta
- 한울반도체가 8일 지식재산처 주관 2026 글로벌 IP 스타기업에 선정됐다.
- AI 기반 지능형 검사 플랫폼으로 반도체·필름·디스플레이 사업을 고도화한다.
- 해외 특허 확보와 디자인 강화로 글로벌 솔루션 기업으로 성장할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체·필름·디스플레이 자동검사 장비 전문기업 한울반도체는 지식재산처가 주관하는 '2026 글로벌 IP 스타기업'에 선정됐다고 8일 밝혔다.
글로벌IP 스타기업 육성 사업은 지식재산처와 지역지식재산센터가 수출 잠재력이 높은 유망 중소기업을 발굴해 3년간 체계적인 지식재산(IP) 종합 지원을 제공하는 프로그램이다. 맞춤형 종합 지원을 통해 글로벌 강소기업으로 육성한다는 취지다.
회사에 따르면 한울반도체는 반도체·필름·디스플레이 자동검사 장비 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 기존 규칙 기반 검사 방식을 넘어 인공지능(AI) 기반 지능형 검사 플랫폼 중심의 사업 고도화를 추진 중이다.
특히 독자 플랫폼 '하와이(HaWAIe)'를 통해 고신뢰성이 요구되는 산업에서 정밀 검사 경쟁력을 강화하고 있다. 글로벌 IP 스타기업 선정을 계기로 한울반도체는 글로벌 주요 시장을 대상으로 해외 특허 확보와 디자인 경쟁력 강화에 속도를 낼 계획이다.
회사 관계자는 "지식재산 전략과 AI 기반 검사 기술을 연계해 글로벌 지능형 검사 솔루션 기업으로 성장할 것"이라며 "기술을 보호하고 글로벌 고객 대응력과 시장 신뢰도를 높여 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com