"길 뚫려도 소용없나"…인천 중구, 청라하늘대교 개통에도 미분양 '확대'

청라하늘대교 개통 '기대감'…미분양 오히려 증가

"교통 호재만으로 부족"… 매수심리 회복은 별개

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 인천 영종도가 청라를 잇는 제3연륙교(청라하늘대교) 개통으로 '10분 생활권' 기대감이 높아졌지만, 인근 부동산 시장에서는 오히려 미분양이 증가한 것으로 나타났다. 교통 호재에도 집값 상승이나 수요 확대는 뚜렷하지 않으며, 지난해 말 집중 공급된 물량을 수요가 충분히 소화하지 못한 영향으로 풀이된다.

인천과 서울을 연결하는 제4경인고속화도로 사업과 연내 개통 예정인 인천발 KTX 등 대형 교통 인프라가 잇따르고 있지만, 단기적인 분위기 반전은 쉽지 않을 전망이다. 다만 중장기적으로 접근성 개선 효과가 누적되면 수요 유입이 확대되고 미분양 물량도 서서히 해소될 것으로 기대된다.

[AI일러스트=최현민기자]

◆ 청라하늘대교 개통 '기대감'…미분양 오히려 증가

8일 업계에 따르면 제3연륙교 개통으로 이동 시간이 단축됐지만 인천 중구 미분양이 오히려 누적되면서 앞으로 계획된 교통 인프라 확충이 매수 심리 회복으로 이어지기는 어려울 것으로 관측된다.

지난 1월 제3연륙교(청라하늘대교)가 정식 개통되며 영종도와 청라를 잇는 교통망이 크게 개선됐다. 기존 우회 경로로 40분 이상 소요됐던 이동 시간이 10분대로 줄었고 이로 인해 지역 부동산 시장에도 긍정적인 영향이 기대됐다.

하지만 실제 시장 흐름은 크게 달라지지 않았다. 영종도가 속한 인천 중구의 미분양 물량은 개통 직전인 지난해 말 33가구에 불과했지만, 개통 직후인 올해 1월 말에는 1683가구로 대폭 늘었다. 단 한 달 만에 50배 이상 늘어난 수치다.

이후에도 상황은 크게 개선되지 않고 있다. 2월 말 기준 중구의 미분양 물량은 1568가구다. 인천 전체 미분양 물량 3818가구 가운데 중구가 차지하는 비중은 41.1%에 달한다. 사실상 인천 미분양의 절반 가까이가 중구에 집중된 셈이다.

감소 속도도 더디다. 1월 급증 이후 2월에는 115가구(6.8%) 감소하는 데 그치며 미분양 해소가 지연되고 있다. 미분양이 빠르게 늘어나면서 인천 중구는 지난달에 이어 이번달에도 주택도시보증공사(HUG)가 지정하는 미분양관리지역으로 포함됐다. 미분양관리지역은 미분양 물량이 일정 수준 이상 누적된 지역을 대상으로 지정되며, 해당 지역에서는 분양보증 심사 강화 등 공급 관리가 이뤄진다.

미분양관리지역으로 지정됐음에도 단기간 내 물량 해소는 쉽지 않을 것으로 예상된다. 지난해 말 대규모 공급이 이뤄진 가운데 서울 접근성 개선에도 불구하고 수요 유입이 제한적인 상황이어서, 수요 회복 속도가 이를 따라가지 못할 경우 미분양 적체가 장기화될것으로 보여진다.

◆ "교통 호재만으로 부족"… 매수심리 회복은 별개

청라하늘대교 외에도 인천의 경우 대형 교통 호재가 이어지고 있다. 최근 민자적격성을 통과한 제4경인고속화도로 사업이 본격화될 예정이고, 인천발 KTX는 연내 개통이 예정돼 있다.

하지만 교통망 확충 계획만으로는 분양시장 회복이 쉽지 않을 것이란 시각이 우세하다. 인천은 대규모 택지 중심 공급 구조로 물량이 한 시기에 몰리는 데다, 서울 접근성 개선에도 불구하고 실수요 기반이 상대적으로 약해 수요 유입이 제한적인 지역으로 꼽힌다. 이미 개통된 청라하늘대교가 미분양 적체를 해소하지 못한 점은 이를 보여주는 방증이기도 하다.

특히 최근과 같이 분양가가 높아진 상황에서는 수요를 끌어들이는데 한계가 있다는 지적이다. 분양가 상승으로 초기 자금 부담이 커진 데다 금리 수준도 여전히 높은 상황이어서, 실수요자들이 청약에 나서기까지는 시간이 필요할 것으로 보여진다. 여기에 동일한 가격대라면 서울 접근성이 더 뛰어난 수도권 다른 지역으로 수요가 분산될 가능성도 있어, 인천으로의 수요 유입이 제한될 수 있다는 점도 부담 요인으로 꼽힌다.

다만 중장기적으로 제4경인고속화도로, 인천발 KTX 등 추가 호재로 인해 접근성 개선 효과가 누적되면서 수요 유입이 늘어나고 미분양 역시 서서히 해소될 것으로 전망된다.

업계 관계자는 "과거에는 도로 하나만 뚫려도 집값이 움직였지만 지금은 금리와 분양가, 공급량이 더 중요한 변수"라며 "교통망 개선만으로는 수요를 끌어들이기 어려운 시장 환경이 형성된 만큼 가격 경쟁력이나 공급 시기 조절 등이 병행되지 않으면 미분양 해소도 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

min72@newspim.com