인천 용현동~서울 구로 '제4경인고속도로' 적격성조사 통과

사업비 1조8000여억 2030년 착공

제4경인고속도로 노선 [노선도=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 미추홀구 원도심에서 서울 구로를 잇는 제4경인고속도로 건설이 본격화 될 전망이다.

인천시는 민간투자사업으로 진행될 제4경인고속도로 건설이 민자적격성조사에서 사업 타당성을 확보했다고 6일 밝혔다.

유정복 인천시장은 "사업 타당성 확보로 제4경인고속도로 건설이 가능해졌다"며 "이 고속도로가 개통되면 인천 원도심 접근성이 획기적으로 개선되고 기존 동서축 교통 혼잡이 크게 완화될 것이다"고 말했다.

앞서 롯데건설은 지난 2024년 7월 민간투자사업으로 제4경인고속도로 건설을 제안했으며 인천시는 관계기관 협의를 거쳐 같은 해 10월 한국개발연구원에 민자적격성조사를 의뢰했다

이번에 사업 타당성을 확보한 제4경인고속도로는 인천 미추홀구 용현동∼서울 구로구 오류동 18.7㎞ 구간에 왕복 4∼6차로의 소형차 전용도로로 건설될 예정이다.

수도권 제1순환고속도로와 연결되는 장수 분기점 구간을 제외한 대부분 구간이 대심도 지하터널로 건설되며 공사 기간 5년에 전체 사업비는 1조8015억원으로 추산됐다.

제4경인고속도로가 개통되면 2035년 기준 경인고속도로와 제2경인고속도로 교통량은 각각 10.2%, 13.2% 감소할 것으로 예상된다.

또 인천항에서 서울 강남까지 하루 중 가장 혼잡한 첨두시간대 통행시간도 최대 25분(97분→72분) 단축될 것으로 분석됐다.

인천시는 앞으로 전략환경영향평가, 제3자 제안공고, 실시협약 체결 및 실시계획 승인 등의 절차를 거쳐 2030년 착공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

hjk01@newspim.com