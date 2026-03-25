세계 최고 높이 184.2m 청라하늘대교 전망대 내달 개방

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 해상교량 전망대 가운데 세계에서 가장 높은 인천 청라하늘대교 전망대 '더 스카이(The Sky) 184'를 다음 달 개방할 예정이라고 25일 밝혔다.
기네스북에도 등재돼 있는 상부 전망대 '더 스카이 184'는 전망대 높이(184.2m)를 상징하면서 높은 곳에서 서해의 풍광 등을 조망할 수 있다는 의미를 담아 지어졌다.
시는 '더 스카이 184'를 핵심 콘텐츠로 청라하늘대교를 인천의 새로운 랜드마크이자 글로벌 관광도시 완성을 이끌 핵심 거점으로 육성한다는 구상이다.
세계 최고 높이(184.2m) 주탑 전망대와 수변 데크길, 야간 경관 등 새로운 관광콘텐츠를 도입해, 전세계 관광객이 찾는 명소로 발전시킬 계획이다.
주탑 전망대는 다양한 각도에서 서해를 조망할 수 있으며 꼭대기 외벽을 따라 걷는 '엣지워크'가 세계 최초로 교량에 만들어져 색다른 경험을 할 수 있다.
시설 이용료는 상부 전망대는 1만5000원, 엣지워크(전망대 포함) 6만원이며, 인천시민은 50%할인된다. 혜택이 제공된다.
교량 주탑 하부에는 대형 미디어아트와 바다 영화관을 조성해 볼거리를 제공하며 바다 위를 걷는 해상 보행데크에서는 서해 노을과 도시 경관을 감상할 수 있다. 교량 하부 관광시설은 모두 무료로 개방된다.
인천경제청은 청라하늘대교를 중심으로 인천국제공항 환승투어, 인천시티투어, 300리 자전거 이음길 투어 등 다양한 연계 관광 상품을 운영할 계획이다.
이날 청라하늘대교 현장을 찾은 유정복 인천시장은 "청라하늘대교는 단순히 영종과 내륙을 잇는 다리를 넘어 인천의 관광 명소, 인천을 전세계에 알리는 새로운 랜드마크가 될 것이다"고 말했다.
그러면서 "다음 달 개방 할 관광시설의 안전·편의시설을 꼼꼼히 점검해 시민과 관광객이 안심하고 이용할 수 있도록 해 달라"고 당부했다.
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