금투협 교육원, 대체투자·기금운용 심화과정 수강생 모집

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 8일 자산운용 실무자 대상 교육과정 수강생을 모집했다.
- 대체투자 리스크관리 심화 과정은 부동산투자 사례 분석으로 리스크 점검을 목표로 6월 9일 개강했다.
- 기금운용 심화 과정은 자산운용 전략 응용을 목표로 6월 8일 개강하며 홈페이지에서 신청한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 8일 자산운용 실무자를 대상으로 '대체투자 리스크관리 심화'와 '기금운용 심화' 집합 과정 수강생을 모집한다고 밝혔다.
'대체투자 리스크관리 심화' 과정은 금융투자회사 자산운용 업무 종사자 및 연기금 관련 실무자를 대상으로 한다. 국내외 부동산투자 및 관련 대출 사례 분석을 통해 리스크 점검 요소·프로세스·체크리스트를 이해하고 실무 역량을 높이는 것을 목표로 한다. 수강 신청은 5월 29일까지이며 6월 9일 개강한다. 교육은 6월 9일부터 23일까지 총 5일(20시간), 여의도 금융투자교육원에서 주 2일(화·목) 야간으로 진행된다.
'기금운용 심화' 과정은 금융투자회사 자산운용 관련 실무자 등을 대상으로 자산별(주식·채권·펀드 등)·지역별(국내·해외) 자산운용 및 배분 전략을 이해하고 응용할 수 있도록 실무 중심으로 구성됐다. 수강 신청은 4월 29일까지이며 6월 8일 개강한다. 교육은 6월 8일부터 29일까지 총 10일(38시간), 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월·수·금) 야간으로 진행된다.
두 과정 모두 수강 신청 및 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com