신한투자증권, 퇴직연금 신규 이벤트 3종 동시 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 8일 IRP·DC·디폴트옵션 고객 대상 퇴직연금 신규 이벤트 3종을 시작했다.
- IRP 이벤트는 30일까지 계좌 개설·이전·입금 고객에게 상품권 최대 3만원을 제공한다.
- DC는 31일까지 3만원, 디폴트옵션은 커피 쿠폰을 주며 컨설팅 서비스도 병행한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 개인형퇴직연금(IRP)·확정기여형(DC) 퇴직연금·디폴트옵션 고객을 대상으로 '퇴직연금 신규 이벤트 3종'을 동시에 진행한다.
8일 신한투자증권은 IRP 신규 개설·재개설·이전 고객, DC 신규 가입 고객, 디폴트옵션 신규 지정 고객을 대상으로 이번 이벤트를 시작한다고 밝혔다.
이벤트는 세 가지로 구성된다. '절세미남 시즌2 IRP 이벤트'는 오는 6월 30일까지 운영된다. IRP 계좌를 신규 개설하거나 이전 해지 이력이 있는 고객이 재개설할 경우 10만원 이상 입금 시 신세계백화점 상품권 1만원을 제공한다. 타 금융기관 IRP 계좌를 신한투자증권으로 이전하거나 기존 계좌에 추가 입금한 고객에게는 입금 금액 구간에 따라 상품권을 최대 3만원까지 지급하는 이전·입금 이벤트도 함께 운영된다.
'DC 신규 웰컴 이벤트'는 오는 12월 31일까지 DC형 퇴직연금에 신규 가입하고 이벤트를 신청한 고객에게 신세계백화점 상품권 3만원을 제공한다.
퇴직연금 계좌에 디폴트옵션을 신규 지정한 고객에게는 메가커피 더블 아이스 아메리카노 쿠폰을 제공한다.
퇴직연금 특별이익 제공 한도(연간 누적 3만원)에 따라 고객이 받을 수 있는 최대 혜택은 3만원이다.
신한투자증권은 이벤트와 함께 신한 프리미어 패스파인더 소속 100여 명의 전문가 그룹 1대1 대면 컨설팅 서비스, 월간 모델포트폴리오(MP), 인공지능(AI) 기반 맞춤형 상품 추천 등 디지털 연금 콘텐츠도 제공하고 있다.
박세현 신한투자증권 연금사업본부장은 "퇴직연금은 장기 자산관리의 핵심인 만큼 앞으로도 고객 맞춤형 서비스와 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 확대할 계획이다"라고 밝혔다.
이벤트 관련 자세한 사항은 신한투자증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS) '신한 SOL증권' 앱에서 확인할 수 있다. 모든 금융상품은 투자 성과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다.
dconnect@newspim.com