신한투자증권 중개형ISA 3조 돌파 기념 이벤트 실

순매수 금액별 문화상품권 1만~3만원 차등 지급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 신한Premier 중개형ISA 잔고 3조원 돌파를 기념해 'ETF 순매수 이벤트'를 진행한다.

16일 신한투자증권은 이번 이벤트를 오는 5월 31일까지 운영한다고 밝혔다. 중개형ISA 계좌를 보유한 19세 이상 개인 고객이 대상이며 외국인·미성년자·임직원은 제외된다.

이벤트 기간 대상 ETF를 순매수한 고객 중 추첨을 통해 운용사별 순매수 금액에 따라 문화상품권을 차등 지급한다. ▲100만원 이상 300만원 미만 1만원 ▲300만원 이상 500만원 미만 2만원 ▲500만원 이상 3만원이다. 이벤트 종료 시점까지 순매수 금액을 유지한 고객에 한해 지급하며 운용사별 중복 수령은 가능하나 동일 운용사 내 금액 구간 중복 당첨은 불가하다.

[사진=신한투자증권]

참여 운용사는 신한자산운용, 미래에셋자산운용, 타임폴리오자산운용이다. 대상 ETF는 ▲SOL 200TR ▲SOL 코리아메가테크액티브 ▲SOL 코스닥150 ▲TIGER 반도체TOP10 ▲TIGER 코리아테크액티브 ▲TIGER 코리아TOP10 ▲TIME 코스피액티브 ▲TIME 코스닥액티브 ▲TIME Korea플러스배당액티브 등 9종이다.

신한투자증권은 중개형ISA 관련 이벤트를 병행 운영 중이다. 신규 개설 고객에게 현금 1만원을 지급하고 순입금 금액에 따라 최대 50만원 신세계상품권을 제공하는 이벤트도 진행 중이다. 비대면 중개형ISA 고객을 대상으로 온라인 채널 국내주식 수수료 혜택을 제공하는 이벤트는 오는 12월 말까지 이어진다.

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