윤한홍 의원 "지방선거도 지면 일당독재 우려…국민의힘 선택해달라"

AI 핵심 요약beta
- 윤한홍 국민의힘 의원은 2일 지방선거 승리를 호소했다
- 윤 의원은 이재명 정부 연승 시 일당독재를 우려했다
- 마산회원구 발전과 견제 위한 국민의힘 지지를 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 윤한홍 국민의힘 의원은 2일 "이번 지방선거까지 이재명 정부가 이긴다면 대한민국은 일당독재의 나라로 가게 될 것"이라며 국민의힘 후보들에 대한 지지를 호소했다.
윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "국민의힘이 부족했기에 정권을 내주고 국회에서도 소수당이 됐다"며 "그 책임을 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.
이어 "그러나 지금 필요한 것은 포기가 아니라 균형"이라며 "견제 없는 권력은 반드시 오만해지고 오만한 권력은 결국 대한민국의 헌정 질서를 위태롭게 한다"고 주장했다.
그는 "이미 그 징후는 곳곳에서 드러나고 있다"며 "사법 3대 악법을 통해 살아있는 권력은 수사할 수 없도록 검찰을 폐지했고 사법권력까지 장악하고 있다"고 비판했다.
또 "이번 지방선거까지 이재명 정부가 이긴다면 대한민국은 일당독재의 나라로 가게 될 것이며 그 피해는 고스란히 국민의 몫이 될 것"이라고 말했다.
윤 의원은 "마산회원구를 가장 잘 알고 이곳의 골목과 삶을 가장 가까이에서 지켜온 사람들, 말이 아니라 발로 뛰며 지역을 바꿔온 사람들이 바로 국민의힘 후보들"이라며 "마산의 발전을 위해서라면 물불을 가리지 않고 뛰겠다"고 강조했다.
그러면서 "주민의 삶을 지키는 일이라면 끝까지 책임지겠다"며 "균형을 세워주고 견제할 힘을 달라. 마산회원구를 위해, 대한민국을 위해 반드시 함께 이겨내겠다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com