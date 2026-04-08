벚꽃·와인·재즈 결합 통했다…N서울타워, 외국인 관광객 대거 유입

AI 핵심 요약beta
- CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워에서 8일 개최한 남산 와인페어에 외국인 관광객이 대거 몰렸다.
- 지난달 28~29일과 이달 4~5일 진행된 행사의 방문객은 전년 봄 행사 대비 약 3배 증가했고 외국인 비중도 2.2배 이상 늘었다.
- 벚꽃 시즌과 결합한 체험형 콘텐츠가 흥행하며 현장 매출도 전년 대비 약 2.2배 증가했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워에서 열린 와인 축제에 외국인 관광객이 대거 몰리며 글로벌 행사로 자리매김했다. 벚꽃 시즌과 결합한 체험형 콘텐츠가 흥행하며 방문객과 매출 모두 크게 증가했다.
8일 CJ푸드빌에 따르면 지난달 28~29일과 이달 4~5일 진행된 '남산 와인페어'에는 내·외국인 방문객이 몰리며 전년 봄 행사 대비 객수가 약 3배 증가했다. 행사 기간 확대를 감안한 일평균 기준으로도 약 150% 성장한 수치다. 특히 사전 판매 티켓 중 외국인 비중이 전년 대비 2.2배 이상 늘어나며 글로벌 축제로서의 위상을 확인했다.
행사 기간 동안 N서울타워 방문객 수는 약 3만3000명으로, 3월 주말 평균 대비 1.7배 증가했다. 전망대를 이용하지 않은 광장 방문객까지 포함하면 실제 유입 규모는 더 클 것으로 추산된다. 방문객 증가와 함께 와인 판매도 크게 늘어 현장 매출은 전년 대비 약 2.2배 증가했다.
올해로 8회를 맞은 남산 와인페어는 17개 수입사가 참여해 200여 종의 와인을 선보이고, 시음과 함께 재즈 공연, 게임 이벤트, 럭키드로우 등 다양한 콘텐츠를 결합한 N서울타워 대표 행사다. 와인 시음권과 리델 와인잔, 푸드 이용권 등 혜택을 제공하고, 치즈 플래터와 샌드위치 등 페어링 메뉴를 강화해 체험 요소를 확대했다.
CJ푸드빌 관계자는 "이번 행사에는 지난해 대비 2.2배 이상의 외국인 관광객이 방문하며 글로벌 축제로서 면모를 확인했다"며 "문화 콘텐츠와 미식을 결합한 관광형 행사로 국내외 방문객 모두가 만족하는 경험을 제공하고 있다"고 밝혔다. 한편 N서울타워는 오는 19일까지 '블라썸 페스타'를 통해 야간 경관 연출과 다이닝 프로그램 등 다양한 봄 시즌 콘텐츠를 이어갈 계획이다.
mkyo@newspim.com