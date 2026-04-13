경찰, 가짜뉴스 유포 132명 송치...중동전쟁 관련 계정 33개 수사

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 13일 가짜뉴스 유포 사건으로 132명을 송치했다.
- 중동전쟁 관련 가짜뉴스 33개 계정을 7개 시도청에서 수사한다.
- 허위정보 TF 확대와 선거 사범 705건 수사를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
선거사범 705건 1509명 수사...197명 송치
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 가짜뉴스 등 허위정보 유포 관련 사건을 집중 단속해 132명을 송치했다. 중동전쟁과 관련된 가짜뉴스를 유포한 계정에 대해서도 수사에 나섰다.
박성주 경찰청 국가수사본부장은 13일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 허위정보 유포 사건 수사 상황에 대해 "8일까지 132명을 송치했고, 5명을 구속했다"며 "현재 319건 수사가 이뤄지고 있다"고 밝혔다.
원유 90만 배럴 북한 유입과 달러 강제 매각 등 중동전쟁 관련 가짜뉴스 수사도 이어가고 있다. 경찰은 현재 7개 시도청에서 유튜브와 X 등 33개 계정을 수사하고 있다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 2일 X에 게시된 달러 강제 매각설 관련해 가짜뉴스 최초 유포자와 적극 가담자를 전기통신기본법 위반 혐의로 경기남부청에 고발했다.
경찰은 기존 허위정보 유포 등 단속 TF 규모를 확대해 서울, 경기남부, 광주, 경남청 등 4개 시도청 사이버수사대에 사이버 분석팀을 신설했다.
석유 관련 원자재를 공급하겠다며 접근해 중소기업을 상대로 돈을 받고 잠적하는 사기 사건 고소·고발이 경기 부천원미경찰서와 경남 양산경찰서에 2건 접수됐다.
부천원미경찰서에 따르면 김포시에서 플라스틱 필름과 폴리프로필렌(PP) 등 포장재를 제조하는 업체 대표 A씨는 사기 등 혐의로 B씨 등 4명을 고소했다.
이들 일당은 대기업 생산 제품 원재료를 공급해줄 수 있다고 제안하며 위조된 세금계산서와 사업자등록증 등을 제시하며 물품 계약을 명목으로 입금을 요구한 뒤 돈을 받고 잠적했다.
박 본부장은 가짜뉴스 관련 해외 플랫폼과 공조가 원활히 이뤄지는지에 대해 "해외 법 집행기관과 협력 관계는 잘 유지하고 있다"며 "구글이나 X 등과 추가적인 협력관계 논의가 진행되고 있다"고 설명했다.
경찰은 6월 전국동시지방선거를 앞두고 선거 사범에 대한 단속으로 총 705건 1509명을 수사했다. 이들 중 197명을 송치하고, 249명을 불송치했으며 1063명에 대해서는 수사가 이뤄지고 있다.
krawjp@newspim.com