복지부, 취약지 소아 야간·휴일 진료기관 병원 14개소 선정

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 13일 소아의료 취약지역에서 야간·휴일 진료를 담당할 의료기관 14개소를 선정해 운영을 시작한다고 밝혔다.
- 선정된 의료기관은 지자체와 협의해 주 20시간 범위에서 진료 시간을 탄력적으로 설정하며 연간 1억2000만원의 운영비를 지원받는다.
- 정부는 5월까지 14개소 모두 운영을 개시할 예정이며 하반기 추가 공모를 통해 소아 야간·휴일 진료 지원을 더욱 확대할 계획이다.
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연 1억2000만원 지원…운영 부담↓
하반기 추가 공모…"건강권 보호"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 달빛어린이병원이 운영되고 있지 않은 소아의료 취약지역에서 밤이나 휴일에도 아이를 데려갈 수 있는 병원 14개소가 운영된다. 달빛어린이병원은 평일 야간이나 휴일에도 소아 경증 환자 진료가 가능한 병원이다.
보건복지부는 이달부터 소아 환자의 야간·휴일 진료 공백을 완화하기 위한 '취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성' 사업을 수행할 의료기관 14개소를 선정해 본격적인 운영을 시작한다고 13일 밝혔다.
수행기관 선정은 지난 3월 10일부터 3월 20일까지 진행된 공모를 통해 이뤄졌다. 학계와 전문가로 구성된 선정위원회의 심사를 거쳐 소아 야간·휴일 진료 공백 현황 등 사업 필요성이 높고 소아 진료 역량에서 우수한 평가를 받은 의료기관이 우선 선정됐다.
이번 사업은 달빛어린이병원이 운영되고 있지 않은 소아의료 취약지역을 대상으로 새롭게 추진된다. 달빛어린이병원은 경증 환자로 인한 응급실 과밀화 해소를 위해 주 7일, 평일 야간(18~23시)과 휴일(10~18시)의 정해진 시간 동안 소아 환자를 진료한다.
이번 사업에 참여하는 의료기관은 지방자치단체와 협의해 주 20시간의 범위에서 야간·휴일 진료 시간을 탄력적으로 설정할 수 있다. 정부는 취약지 소아 야간·휴일 진료기관에 연간 1억2000만원(국비 50%·지방비 50%)의 운영비를 지원한다.
복지부는 이를 통해 해당 의료기관이 소아 야간·휴일 진료에 대한 운영 경험을 축적할 수 있다고 설명했다. 향후 해당 지역 내 정규 달빛어린이병원으로 안착할 수 있는 기반도 마련할 수 있다고 했다.
선정된 지역의 의료기관은 준비가 완료된 곳부터 이달 중 순차적으로 야간·휴일 진료를 시작한다. 오는 5월까지 14개소가 모두 운영을 개시할 예정이다. 아울러 복지부는 올해 하반기에 추가 공모를 진행해 소아 환자의 야간·휴일 진료에 대한 지원을 더욱 확대한다.
이중규 공공보건정책관은 "인구 감소로 필수 의료 접근성이 낮은 지역에서도 어린이들이 안심하고 진료받을 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요한 과제"라며 "이번 육성 사업을 통해 정부, 지자체, 동네 병·의원이 힘을 합쳐 지역의 의료 체계를 개선하고 소아 진료 기반을 강화함으로써 환자의 건강권 보호는 물론 지역 정주 여건 개선에도 기여할 것으로 기대한다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com