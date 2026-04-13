한국거래소·예탁원·금투협, 美·유럽 주식시장 결제주기 단축 현지실사 추진

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소 등 13일 주식시장 T+1 현지실사 추진했다.
- 27일부터 1일까지 뉴욕과 런던에서 미국·영국 기관 면담한다.
- 글로벌 사례 점검해 국내 도입 방향 구체화한다.
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"선진 결제 프로세스 구축"…제도 설계에 모범사례 반영
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소와 한국예탁결제원, 금융투자협회가 주식시장 결제주기 단축(T+1) 도입을 위한 해외 현지실사에 나선다. 글로벌 주요 시장이 결제주기 단축 경쟁에 돌입한 가운데 선진 사례를 점검해 국내 도입 방향을 구체화하겠다는 취지다.
13일 한국거래소에 따르면 한구거래소와 한국예탁결제원, 금융투자협회는 이달 27일부터 다음 달 1일까지 미국 뉴욕과 영국 런던에서 주식시장 결제주기 단축과 관련한 현지실사를 공동으로 추진한다.
이번 방문은 미국이 지난 2024년 5월 T+1 결제체계를 도입한 데 이어 영국과 유럽연합(EU)도 2027년 10월 시행을 목표로 준비하는 등 글로벌 자본시장 인프라 경쟁이 심화되는 상황에서 추진됐다.
현지실사에서는 미국과 유럽의 감독당국, 핵심 인프라 기관, 시장참가자 협회 등을 대상으로 결제주기 단축 이행 과정과 병목 요인, 리스크 대응 전략 등을 집중 점검할 예정이다.
뉴욕에서는 미국의 결제주기 단축을 주도한 핵심 기관들과의 면담이 예정돼 있다. 거래소와 예탁결제원, 금투협 관계자들은 인프라 기관인 DTCC, 투자자 협회인 SIFMA, 보관기관인 씨티은행 등을 만나 T+1 전환 과정과 운영 경험, 성공 요인 등을 심층적으로 논의한다.
런던에서는 영국 감독당국(FCA)과 결제주기 단축 태스크포스 의장, 인프라기관인 유로클리어(Euroclear), 투자자 협회 AFME·ICMA 등과 면담을 진행한다. 이를 통해 유럽의 T+1 도입 로드맵과 추진 전략을 분석할 예정이다.
이번 실사는 한국거래소 청산결제본부장, 예탁결제원 청산결제부장, 금융투자협회 증권·선물본부장 등 임원급이 직접 참여해 진행된다.
이들은 이번 현지실사를 통해 확보한 글로벌 모범사례를 국내 제도 설계에 적극 반영할 방침이다. 향후 정부 및 유관기관, 시장참가자들과 협의를 거쳐 아시아를 선도하는 선진 결제 프로세스 구축을 추진한다는 계획이다.
rkgml925@newspim.com