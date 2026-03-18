주식거래 대금 '하루'면 받는다...2027년 10월부터 줄이기로

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 주식 거래 대금이 계좌에 들어오는데 걸렸던 시간이 현재 2영업일에서 1영업일로 줄어든다.
정은보 한국거래소 이사장은 18일 오후 청와대에서 실시한 '자본시장 안정과 정상화' 간담회에서 이재명 대통령이 박용진 규제개혁위원회 부위원장의 메시지를 공개하며 '왜 주식을 오늘 팔았는데 돈을 모레 주나'고 의문을 제기하자 "지금 T+2로 청산 결제를 하고 있는데 2027년 10월부터 T+1으로 변경하려고 한다"고 말했다.
정 이사장은 "지난해 미국에서는 이를 T+1로 바꿔 하루 단축했고, 유럽은 2027년 10월부터 T+1로 변경을 준비 중"이라며 "우리도 유럽과 보조를 맞추기 위해 T+1로 준비 중"이라고 말했다.
정 이사장은 "이후에는 블록체인 기술에 의한 거래가 이뤄지면서 청산결제 과정이 없어질 것이고, 즉시 지급이 이뤄지는 방향으로 최종적으로 변모할 것"이라며 "지속적으로 국제 동향을 잘 파악해서 절대 늦지 않고 선제적으로 청산결제가 이뤄지도록 하겠다"고 설명했다.
dedanhi@newspim.com