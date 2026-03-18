李대통령 "전쟁 때문에 주가 폭락했다가 등락 거듭…모든 일은 양면 있어"

청와대서 '자본시장 안정과 정상화' 간담회 개최

"주식 오늘 팔았는데 돈은 왜 모레 주나" 지적하자

한국거래소 "정산 하루로 단축하겠다"

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 18일 "최근 (중동) 전쟁 때문에 주가가 폭락했다가 지금 등락을 거듭하고 있는데, 모든 일은 양면이 있다"면서 "어쩌면 하나의 계기로 (단단하게) 다지는 과정을 겪고 있는 것 같다"고 증시 변동성을 평가했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 '자본시장 안정과 정상화' 간담회를 주재하면서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 18일 청와대에서 '자본시장 안정과 정상화' 간담회를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆증시 등락, 단단해지는 '필요한 조정'

이 대통령은 "작년에 코스피 2500~2600선에서 정말 쉬지 않고 조정도 없이 6000 중반대까지 올라갔는데 사실은 매우 불안한 느낌을 가지고 있었다"면서 "국가적 위기도 우리가 잘 이겨내야 되겠지만, 내부적으로는 이럴 때야말로 필요한 조치들을, 필요한 계획 과제들을 잘 해결하는 것이 새로운 출발을 준비하는 길이라는 생각이 든다"고 강조했다.

이 대통령은 앞서 지난 5일 임시 국무회의를 열고 중동 여파로 코스피가 급락한 상황을 점검하면서도 "이번 기회에 (시장이) 단단하게 다져지는 측면이 있어 보인다"고 긍정적인 면을 부각했다.

이 대통령은 당시 회의에서 "우리 주식시장이 일방적으로 상승만 2배 넘게 하는 바람에 매우 불안정한 측면이 있었다"며 "시장이라고 하는 게 심리에 많이 좌우되는데 어쩌면 이번이 좋은 기회다. 필요한 조정을 겪어서 오히려 기회 요인이 될 수도 있겠다는 생각이 든다"고 짚었다.

이 대통령은 증시 안정성을 높일 수 있도록 "주식과 환율 같은 금융시장 변동성 확대에 적극 대응해야 한다. 100조 원 규모의 시장 안정 프로그램을 적절하고 신속히 집행·관리하라"고 주문했다.

지난 4일 역대 최대 낙폭과 하락률을 기록하며 5093.54로 마감할 정도로 떨어졌던 코스피는 이후 18일에는 5900선을 회복하며 안정화되는 모습을 보이고 있다.

이재명 대통령이 18일 청와대에서 '자본시장 안정과 정상화' 간담회를 주재하고 있다. [사진=KTV]

◆주식 팔았는데 돈은 언제?…거래소 'T+2' 결제 'T+1'로 단축 추진

이 대통령은 이와 함께 주식 거래 후 이틀 후 대금이 정산되는 'T+2' 결제 시스템에도 의문을 제기했다. 이 대통령은 "박용진 규제개혁위원회 부위원장이 저한테 메시지를 보냈던데, '왜 주식을 오늘 팔았는데 돈은 모레 주냐' 그런 얘기가 있다"며 "미수거래하고도 좀 관계가 있을 것 같긴 한데, 누가 설명 한번 해 주면 좋겠다"고 질문했다.

간담회에 참석한 정은보 한국거래소 이사장은 "회원사들이 청산작업을 통해 최종적으로 주고 받아야 할 금액을 결정하고, 최종적으로 지급하면서 결제과정이 끝난다"며 'T+2' 결제시스템을 설명했다.

그러면서 "작년에 미국은 'T+1'(익일 결제 시스템)로 고쳐서 하루 단축했다"며 "유럽에서는 2027년 10월부터 'T+1'로 변경을 추진하고 있고, 우리나라도 유럽과 같이 보조를 맞추기 위해 'T+1'로 결제주기 단축을 열심히 준비하고 있다"고 밝혔다.

정 이사장은 "나중에는 결국 우리가 블록체인 기술에 의한 거래가 이뤄진다면 결국 청산 결제 과정이 없어지고, 즉시 지급이 이뤄지는 과정으로 변모할 것이라고 생각한다"며 "지급 결제 문제는 계속 국제적 동향을 잘 파악해서 절대로 늦지 않고 오히려 선제적으로 청산 결제가 이뤄질 수 있도록 준비해 나가겠다"고 했다.

매도 후 2영업일 뒤 대금을 지급하는 방식인 'T+2' 시스템은 주식 거래의 안전성 높이고, 결제불이행 위험을 줄이고자 시행 중인 제도다. 반대로 주식을 살 때도 증거금을 먼저 납부한 뒤 2영업일 후까지 대금을 납부하면 정상적으로 주식을 취득하는 이른바 '미수거래'를 할 수 있다.

the13ook@newspim.com