전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.18 (수)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령 "전쟁 때문에 주가 폭락했다가 등락 거듭…모든 일은 양면 있어"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

청와대서 '자본시장 안정과 정상화' 간담회 개최
"주식 오늘 팔았는데 돈은 왜 모레 주나" 지적하자
한국거래소 "정산 하루로 단축하겠다"

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 18일 "최근 (중동) 전쟁 때문에 주가가 폭락했다가 지금 등락을 거듭하고 있는데, 모든 일은 양면이 있다"면서 "어쩌면 하나의 계기로 (단단하게) 다지는 과정을 겪고 있는 것 같다"고 증시 변동성을 평가했다. 

이 대통령은 이날 청와대에서 '자본시장 안정과 정상화' 간담회를 주재하면서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 18일 청와대에서 '자본시장 안정과 정상화' 간담회를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆증시 등락, 단단해지는 '필요한 조정'

이 대통령은 "작년에 코스피 2500~2600선에서 정말 쉬지 않고 조정도 없이 6000 중반대까지 올라갔는데 사실은 매우 불안한 느낌을 가지고 있었다"면서 "국가적 위기도 우리가 잘 이겨내야 되겠지만, 내부적으로는 이럴 때야말로 필요한 조치들을, 필요한 계획 과제들을 잘 해결하는 것이 새로운 출발을 준비하는 길이라는 생각이 든다"고 강조했다.

이 대통령은 앞서 지난 5일 임시 국무회의를 열고 중동 여파로 코스피가 급락한 상황을 점검하면서도 "이번 기회에 (시장이) 단단하게 다져지는 측면이 있어 보인다"고 긍정적인 면을 부각했다. 

이 대통령은 당시 회의에서 "우리 주식시장이 일방적으로 상승만 2배 넘게 하는 바람에 매우 불안정한 측면이 있었다"며 "시장이라고 하는 게 심리에 많이 좌우되는데 어쩌면 이번이 좋은 기회다. 필요한 조정을 겪어서 오히려 기회 요인이 될 수도 있겠다는 생각이 든다"고 짚었다.

이 대통령은 증시 안정성을 높일 수 있도록 "주식과 환율 같은 금융시장 변동성 확대에 적극 대응해야 한다. 100조 원 규모의 시장 안정 프로그램을 적절하고 신속히 집행·관리하라"고 주문했다.

지난 4일 역대 최대 낙폭과 하락률을 기록하며 5093.54로 마감할 정도로 떨어졌던 코스피는 이후 18일에는 5900선을 회복하며 안정화되는 모습을 보이고 있다. 

이재명 대통령이 18일 청와대에서 '자본시장 안정과 정상화' 간담회를 주재하고 있다. [사진=KTV]

◆주식 팔았는데 돈은 언제?…거래소 'T+2' 결제 'T+1'로 단축 추진

이 대통령은 이와 함께 주식 거래 후 이틀 후 대금이 정산되는 'T+2' 결제 시스템에도 의문을 제기했다. 이 대통령은 "박용진 규제개혁위원회 부위원장이 저한테 메시지를 보냈던데, '왜 주식을 오늘 팔았는데 돈은 모레 주냐' 그런 얘기가 있다"며 "미수거래하고도 좀 관계가 있을 것 같긴 한데, 누가 설명 한번 해 주면 좋겠다"고 질문했다.

간담회에 참석한 정은보 한국거래소 이사장은 "회원사들이 청산작업을 통해 최종적으로 주고 받아야 할 금액을 결정하고, 최종적으로 지급하면서 결제과정이 끝난다"며 'T+2' 결제시스템을 설명했다. 

그러면서 "작년에 미국은 'T+1'(익일 결제 시스템)로 고쳐서 하루 단축했다"며 "유럽에서는 2027년 10월부터 'T+1'로 변경을 추진하고 있고, 우리나라도 유럽과 같이 보조를 맞추기 위해 'T+1'로 결제주기 단축을 열심히 준비하고 있다"고 밝혔다. 

정 이사장은 "나중에는 결국 우리가 블록체인 기술에 의한 거래가 이뤄진다면 결국 청산 결제 과정이 없어지고, 즉시 지급이 이뤄지는 과정으로 변모할 것이라고 생각한다"며 "지급 결제 문제는 계속 국제적 동향을 잘 파악해서 절대로 늦지 않고 오히려 선제적으로 청산 결제가 이뤄질 수 있도록 준비해 나가겠다"고 했다.

매도 후 2영업일 뒤 대금을 지급하는 방식인 'T+2' 시스템은 주식 거래의 안전성 높이고, 결제불이행 위험을 줄이고자 시행 중인 제도다. 반대로 주식을 살 때도 증거금을 먼저 납부한 뒤 2영업일 후까지 대금을 납부하면 정상적으로 주식을 취득하는 이른바 '미수거래'를 할 수 있다.

 

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동