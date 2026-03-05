李대통령 "자금시장 불안 차단…100조 규모 안정 프로그램 집행하라"

전날 밤 순방 귀국 후 5일 오전 임시 국무회의 소집

'중동상황' 긴급 점검…"경제·산업·민생 어려움 예상"

"원유 가스 나프타 긴급 수급책·중장기 수급처 다각화"

"모든 교통 수단 동원, 교민 철수·선박 선원 안전 만전"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 5일 중동 상황이 격화되면서 자본시장 타격과 관련해 "100조 원 규모의 시장안정 프로그램을 적절하고 신속히, 집행·관리하라"고 긴급 지시했다.

3박 4일간의 동남아시아 순방을 마치고 전날 밤 귀국한 이 대통령은 이날 오전 청와대에서 중동상황 점검과 대책을 논의하는 임시국무회의를 소집했다.

이 대통령은 "주식과 환율 같은 금융시장 변동성 확대에 적극 대응해야 한다"고 주문했다.

이날 임시 국무회의는 중동 상황이 긴급하게 돌아가면서 국내 자본시장은 물론이고 실물 경제까지 부정적인 영향을 미침에 따라 긴급하게 국무위원을 소집했다.

이 대통령은 "중동 지역 위기가 고조되며 글로벌 경제·안보 환경이 악화되고 있다"며 "세계 각국의 금융시장이 불확실성에 직면한 가운데 에너지 수급과 수출입 불안으로 경제와 산업, 민생 전반에 상당한 어려움이 예상된다"고 진단했다.

이 대통령은 "이럴 때 기승을 부리는 가짜 뉴스와 시세 교란 같은 범죄 행위도 철저히 차단해야 한다"며 "특히 국민 경제에 혼란을 조장해 이익을 취하려는 세력에 대해서는 무관용 원칙으로 엄중 책임을 물어야겠다"고 지시했다.

이 대통령은 "민생과 산업, 경제 전반에 걸쳐 직접적인 영향을 미치는 에너지 수급과 가격 불안정에 각별히 신경 써 달라"며 "원유와 가스, 나프타 등에 대한 긴급 수급책과 중장기적 수급처 다각화를 추진하라"고 주문했다.

이 대통령은 "실물 경제에 미치는 영향을 최소화하는 노력도 해야겠다"며 "중동 수출 의존도가 높은 기업이나 해운 같은 분야는 이번 상황에 직접 영향을 받는다. 이에 대해 신속하고 폭넓은 정책금융 지원을 서둘러 달라"고 지시했다.

중동 지역 국민 안전도 당부했다. 이 대통령은 "관계 당국은 주재원과 출장자, 유학생, 여행객 등 현지에 체류 중인 우리 국민을 빠짐없이 파악하고 만일의 상황에 대비한 비상철수 대책을 이중 삼중으로 치밀하게 준비하라"고 말했다.

이 대통령은 "현지 국민의 안전을 수시로 확인하며 필요한 경우에는 우방국 간 공조를 바탕으로 신속하고 안전한 철수 계획을 수립하라"고 주문했다.

이 대통령은 "군용기와 전세기, 육로, 교통 등 가능한 수단은 다 사용하라"며 "중동 해역에 있는 선박과 선원 안전에도 만전을 기해달라"고 거듭 당부했다.

