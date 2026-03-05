이준석 "조희대가 부정선거 카르텔인가...음모론 들이킨 국민의힘 보수 아냐"

"대한민국 모든 공적 시스템을 적으로 돌리려는 것인가"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 5일 부정선거 의혹을 제기하는 국민의힘을 향해 "조희대 대법원장이 부정선거 카르텔인가"라며 "음모론의 바닷물을 들이킨 국민의힘은 더 이상 보수가 아니다"고 비판했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "바닷물은 마실수록 갈증을 키운다"며 "부정선거론자들은 선관위가 주범이라 하고, 대법원이 카르텔이라 하고, 언론과 여론조사까지 전부 거짓이라 한다"고 지적했다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "국민의힘은 이들을 따라 나라의 모든 공적 시스템을 적으로 돌리려는 것이냐"며 "체제 전체를 부정하는 것은 보수의 언어가 아니다"고 강조했다.

그는 과거 광우병 사태와 천안함 피격, 세월호 참사를 언급하며 보수 진영의 이중 잣대를 비판했다. 이 대표는 "2008년 광우병 사태 때 보수 진영은 '과학을 존중하라, 전문가의 판단을 무시하고 거리의 감정으로 국정을 흔들어서는 안 된다'고 했다"며 "2010년 천안함 피격 때는 '전사자의 명예를 훼손하는 음모론을 멈추라'고 했다"고 상기시켰다.

그러면서 "그런데 지금, 그 잣대는 어디에 있느냐"며 "'과학을 존중하라'던 입이 대법원의 황당한 부정선거론자들에게 내린 160건의 기각을 무시한다"고 꼬집었다.

이 대표는 "남이 퍼뜨리면 음모론이고 내 편이 퍼뜨리면 의혹 제기냐"라며 "실제로 제도는 작동했다"고 밝혔다. 그는 "부정선거 의혹이 제기되자 160건의 소송이 접수되었고, 사법부는 이를 하나하나 심리하여 모두 기각했다"고 설명했다.

아울러 "음모론 세력은 제도가 원하는 답을 주지 않자, 제도 자체를 부정하기 시작했다"며 "판결이 마음에 들지 않으니 법원이 카르텔이고, 검증 결과가 불리하니 선관위가 공범"이라고 지적했다.

이 대표는 "이것은 제도에 대한 문제 제기가 아니라 자신들의 정치적 이익에 봉사하지 않는 모든 시스템을 적으로 돌리는 것"이라며 "국민의힘은 그 세력의 손을 잡았다"고 비판했다. 아울러 "보수의 탈을 쓴 채 체제를 허무는, 가장 위험한 형태의 급진세력이 되어가고 있다"고 목소리를 높였다.

이 대표는 국민의힘의 장외투쟁을 겨냥해 "'사법부 수호'라는 깃발을 내걸고 장외투쟁의 배를 띄웠는데 그 배에 사법부의 판단을 정면으로 부정하는 세력을 태웠다"며 "토론회에서 조희대 대법원장이 부정선거 카르텔의 일원으로 지목되는 상황을 묵인했다"고 했다.

그러면서 "배의 방향은 깃발이 정하는 것이 아니라 배에 탄 사람들이 정한다"며 "음모론자들이 노를 잡은 그 배는 이미 민주주의의 항구가 아니라 음모론의 바다를 향해 표류하고 있다"고 역설했다.

이 대표는 "개혁신당은 57개 부정선거 주장을 사실과 데이터로 반박해왔고, 앞으로도 감정이 아닌 이성으로, 거리의 구호가 아닌 제도의 힘으로 정치하겠다"며 "국민의힘이 비이성의 파도에 키를 내맡기는 동안, 개혁신당은 합리와 이성이라는 닻을 내리겠다"고 다짐했다.

마지막으로 "국민의힘은 바닷물을 들이키며 보수의 간판을 스스로 내렸다"며 "이성과 제도를 존중하는 정치, 대한민국의 시스템 위에서 작동하는 정치, 그것이 진짜 보수이고, 개혁신당이 지켜내고 걸어갈 길"이라고 강조했다.

