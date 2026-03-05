李대통령 "전기요금 차등제 현실적 고민해야…생산지, 억울하게 손해"

"지방서 에너지 생산…수도권 오느라 비용 발생

전기 요금, 전국 똑같아…생산 지역 손해 억울"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 5일 '전기요금 차등제' 도입을 시사했다. 전국적으로 전기요금이 동일하다보니 전기 생산지역에서는 손해를 보고 집중 사용하는 지역은 이익을 보는 구조를 개선하겠다는 취지다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 본관에서 8회 임시 국무회의를 주재했다.

이 대통령은 "지방에서 에너지를 생산해서 수도권으로 끌고 오느라고 엄청난 비용이 발생한다"며 "그런데 지금 전기요금이 전국에서 똑같다 보니 생산 지역에서는 억울하게 손해를 보는 상황"이라고 진단했다.

이재명 대통령이 5일 청와대에서 임시 국무회의를 주재하면서 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "전기요금 차등제에 대해 현실적인 고민을 실제로 해야 될 것 같다"며 "기업들도 수도권에서 멀리 떨어진 곳으로부터 전기를 끌어오는 비용을 국민 세금으로 부담하고 있다. 이로 인해 혜택을 보는데 계속 이렇게 갈 수는 없다"고 지적했다.

이 대통령은 "이게 공정하지도 않고 또 국가 발전에도 저해된다면 이제는 원칙대로 생산비가 싼 데서 쓰는 건 싸게 하고, 송전 비용을 포함해서 비싼 데는 비싸게 해서 제대로 가격을 책정해야겠다"고 강조했다.

이 대통령은 "우리나라도 화석연료 의존도를 최소한으로 좀 내리고 재생에너지 비중을 계속 높여야 되는데 실제로는 쉽지 않은 상태"라며 "특히 송전망 부족 때문에 서남 해안 쪽 재생에너지는 생산 여력이 있는데도 제대로 쓰지 못하는 상황"이라고 말했다.

