소방청, 중앙소방기술심의위원 모집…화재안전 전문가 60명 선발

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- 소방청이 13일 국가 화재안전기술 정책을 주도할 제15기 중앙소방기술심의위원회 심의위원을 15일부터 30일까지 모집한다고 밝혔다.
- 이번 위원회는 위원장을 포함해 총 60명 이내로 구성되며 소방안전, 건축, 기계, 전기, 화공, 가스 등 6개 분야에서 모집한다.
- 지원자는 소방기술사 자격 소지자나 관련 분야 석사 이상 학위 소지자, 5년 이상 경력 전문가 등으로 제한되며 임기는 2년이다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 13일 국가 화재안전기술 정책을 이끌 '제15기 중앙소방기술심의위원회' 심의위원을 오는 15일부터 30일까지 모집한다고 밝혔다.
중앙소방기술심의위원회는 국가 화재안전기준을 비롯해 특수 공법이 적용된 소방시설의 설계·시공, 신기술 도입 여부 등을 심의하는 핵심 기구로, 국내 소방기술 분야 최고 권위의 전문가 집단이다.
최근 대형 공장 화재와 숙박시설 화재 등으로 인명 피해가 잇따르면서 건축물 대형화·복잡화에 대응한 선진 화재안전 기술 도입과 예방 체계 강화 필요성이 커지고 있는 상황이다.
이번 15기 위원회는 위원장을 포함해 총 60명 이내로 구성되며, 모집 분야는 ▲소방안전 ▲건축 ▲기계 ▲전기 ▲화공 ▲가스 등 6개 분야다.
지원 자격은 소방기술사 및 소방시설관리사 자격 소지자, 관련 분야 석사 이상 학위 소지자, 소방 관련 기관이나 단체에서 5년 이상 근무 또는 연구 경력을 가진 전문가 등으로 제한된다. 임기는 2026년 6월 1일부터 2028년 5월 31일까지 2년이다.
소방청은 서류심사를 통해 경력과 자격, 실적 등을 종합 평가한 뒤 다득점 원칙에 따라 최종 위원을 선정할 계획이며, 오는 5월 29일 위촉장을 수여할 예정이다.
지원 접수는 4월 30일 오후 6시까지 우편 또는 이메일을 통해 가능하다.
김승룡 소방청장은 "최근 다수 인명피해를 동반한 대형 화재를 원천적으로 예방하기 위해서는 현장의 특성을 완벽히 반영한 최고 수준의 소방기술 검토가 반드시 뒷받침되어야 한다"고 강조하며 "국민의 생명과 직결되는 국가 화재안전망을 견고히 다지는 중요한 기구인 만큼, 각계 유능한 전문가들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com