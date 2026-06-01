HLB글로벌, 프리미엄 벌꿀 '아만' 스카이샵 입점

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB글로벌의 프리미엄 천연 벌꿀 브랜드 '아만(AMAN)'이 이날부터 대한항공씨앤디서비스가 운영하는 스카이샵에서 판매된다고 1일 밝혔다.

회사에 따르면 입점 제품은 아만 화이트허니 500g과 마운틴허니 250g으로, 진에어·이스타항공·에어프레미아·파라타항공 등의 스카이샵 카탈로그와 온라인몰을 통해 판매될 예정이다.

회사는 이번 입점을 통해 백화점·홈쇼핑 등 기존 온·오프라인 유통망에 이어 항공 유통 채널까지 판매 기반을 확대하게 됐다고 설명했다. 국내외 항공 이용객을 대상으로 브랜드 인지도를 높이는 것이 목표다.

HLB글로벌 천연 벌꿀 아만 스카이샵 입점. [사진=HLB글로벌]

아만은 키르기스스탄 천산산맥 해발 1500m 이상 청정 고산지대에서 채밀한 100% 천연 벌꿀이다. 보존료, 항생제, 화학약품을 사용하지 않는 자연 양봉 방식과 저온 원밀 추출 방식을 특징으로 한다.

화이트허니는 잠두꽃을 주 밀원으로 한 크림형 벌꿀로 2019년 국제양봉대회(WBA)에서 은메달을 수상했다. 마운틴허니는 31종 야생화에서 채밀한 야생화꿀로 자연스러운 단맛과 풍부한 꽃 향이 특징이다. 100% 천연 벌꿀 여부를 확인하는 탄소동위원소비에서 화이트허니 -24.9%, 마운틴허니 -25.5%를 기록했으며, 신선도와 열처리 정도를 나타내는 품질 지표(HMF)도 기준치 대비 낮은 수준으로 확인됐다.

HLB글로벌 관계자는 "아만은 차별화된 밀원과 품질을 갖춘 프리미엄 천연 벌꿀 브랜드"라며 "이번 스카이샵 입점을 계기로 항공 이용객까지 브랜드 접점을 넓히고, 유통 채널 확대를 통해 프리미엄 벌꿀 시장 내 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com