소방청, 정신의학계와 협력…소방관 '마음건강 안전망' 구축

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 10일 대한신경정신의학회와 업무협약을 체결했다.
- 소방공무원의 PTSD 등 심리 위험 대응과 마음건강 지원 체계를 강화한다.
- 마음건강 협력병원을 98개소에서 253개소로 확대하고 전문 자문단을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 10일 소방공무원의 정신건강 증진과 체계적인 심리 지원을 위해 대한신경정신의학회와 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 재난 현장에서 반복적으로 참혹한 상황에 노출되는 소방공무원의 외상후스트레스장애(PTSD) 등 심리적 위험에 대응하기 위해 마련됐다.
대한신경정신의학회는 약 4500명의 정신건강의학 전문의를 보유한 국내 대표 학술단체로, 이번 협약을 통해 소방공무원 대상 전문 심리 지원 체계 구축에 참여한다.
양 기관은 협약을 통해 소방공무원 맞춤형 마음건강 지원 체계를 강화할 계획이다. 특히 전국 전문의 네트워크를 활용해 기존 98개소였던 마음건강 협력병원을 253개소로 확대 지정함으로써, 소방대원들이 전국 어디서나 신속한 진료를 받을 수 있도록 접근성을 높였다.
또한 학회는 외부 전문가 자문단 인력풀 확보를 지원하고, 소방청이 추진하는 보건안전 정책 전반에 대해 정신의학적 자문을 제공할 예정이다. 이를 통해 정책의 과학적 근거와 실효성을 한층 강화한다는 방침이다.
아울러 재난 현장 대원을 위한 전문 심리 지원도 필요 시 제공되며, 소방청은 학회의 대국민 정신건강 증진 및 연구 지원 사업에도 협력해 사회 전반의 마음건강 보호에도 기여할 계획이다.
김승룡 소방청장은 "참혹한 재난 현장에서 국민의 생명을 구하기 위해 사투를 벌이는 소방대원들에게 전문적이고 체계적인 심리 지원은 필수적"이라며 "최고의 전문성을 갖춘 대한신경정신의학회와의 이번 협약이 우리 소방공무원들이 온전히 몸과 마음을 회복하고 현장 활동에 전념할 수 있는 든든한 보호막이 되기를 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com