소방청, 패럴림픽 5관왕 김윤지와 협업…장애인 안전 메시지 전달

AI 핵심 요약beta
- 소방청은 7일 4월 20일 장애인의 날 맞아 패럴림픽 5관왕 김윤지 선수와 협업 콘텐츠를 선보인다고 밝혔다.
- 김윤지 선수는 유튜브 채널에서 메달 획득 과정과 소방안전교육 경험, 119안심콜 서비스를 소개한다.
- 화재 대피 협조와 일상 안전수칙 준수를 강조하며 20일부터 10일간 온라인 이벤트도 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 4월 20일 장애인의 날을 맞아 2026 밀라노 코르티나담페초 동계 패럴림픽 5관왕 김윤지 선수와 협업한 특별 기획 콘텐츠를 선보인다고 7일 밝혔다.
이번 콘텐츠는 '미소 천사가 제안하는 모두의 안전(가제)'으로, 소방청 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다. 선천적 장애를 극복하고 동·하계 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 단일대회 최다 메달을 획득한 김윤지 선수의 인터뷰를 중심으로 제작됐다.
영상에서 김 선수는 바이애슬론과 크로스컨트리 종목에서 5개의 메달을 획득한 과정과 함께 학창 시절 경험한 소방안전교육에 대한 기억과 개선점 등을 솔직하게 전할 예정이다. 또한 장애인을 포함한 안전 취약계층을 위한 제도인 119안심콜 서비스에 대한 관심을 드러내며 직접 서비스 등록 의사를 밝히고 주변에 적극 알리겠다는 메시지도 담았다.
특히 화재 발생 시 장애인의 대피 방법과 관련해 국민적 협조의 중요성을 강조했다. 아파트 복도 내 적치물 제거 등 일상 속 안전수칙 준수와 함께, 위급 상황에서 비장애인의 도움이 필수적이라는 점을 언급하며 사회적 배려와 인식 개선 필요성을 짚었다.
해당 콘텐츠는 오는 4월 20일 소방청 공식 유튜브 채널 '소방청TV'를 통해 공개되며, 공개 시점부터 열흘간 국민 참여형 온라인 이벤트도 함께 진행된다.
김승룡 소방청장은 "재난 현장에서 장애인 등 피난 약자의 안전을 확보하는 것은 국가의 가장 기본적인 책무"라며 "김윤지 선수가 전하는 따뜻하고 울림 있는 메시지를 통해 국민 모두가 장애인의 안전권 보장에 관심을 기울이고 일상 속 배려를 실천하는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com