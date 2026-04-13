이억원 금융위원장 "종전까지 금융부문 비상대응체계 철저히 유지해야"

AI 핵심 요약beta
- 이억원 금융위원장이 13일 중동 종전 협상 불발에 따른 금융부문 비상대응 TF를 열고 피해기업 정책금융 지원을 강화하라고 당부했다.
- 금융시장 24시간 모니터링과 채권·자금시장 안정프로그램 확대, 정책금융 지원규모 확충(24조3000억원→25조6000억원)을 지시했다.
- 금융산업으로의 리스크 전이를 막기 위해 스트레스 테스트를 실시하고 민간금융권 53조원 신규자금공급을 면밀히 모니터링하기로 했다.
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"민생·실물경제 긴급한 자금 이용 빈틈없이 지원해야"
"시장동향 밀착 모니터링해 변동성 확대시 시장안정조치"
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =이억원 금융위원장이 최근 미국과 이란의 종전 협상이 불발된 것과 관련해 피해기업 대상 정책금융 지원 프로그램을 더 적극적으로 집행해야 한다고 강조했다.
이 위원장은 13일 오전 9시 중동상황 관련 '금융부문 비상대응 TF' 를 열고 이같이 당부했다. 이번 회의는 중동전쟁 관련 휴전 합의가 불발됨에 따라 지정학적 리스크가 재확산되는 가운데 금융시장 리스크 요인을 점검하고 범정부 차원의 비상대응체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.
이 위원장은 이날 "휴전 합의 불발로 우리 경제를 둘러싼 불확실성은 여전히 엄중한 상황"이라며 "후속 협의의 여지가 남아있다고는 하지만 명확한 종전 선언이 있기까지 긴장의 끈을 놓치지 말고 현재 가동하고 있는 '금융부문 비상대응체계'를 철저히 유지해야 한다"고 강조했다.
이 위원장은 앞으로도 금융시장 안정과 민생·실물경제 자금지원 등의 노력을 빈틈없이 추진할 것을 강조했다. 먼저 금융시장반에 "상황에 따른 시장 동향을 24시간 밀착 모니터링하며 변동성이 확대될 경우 시장안정조치를 즉각적이고 과감하게 시행해야 한다"면서 "특히 채권·자금시장 안정프로그램은 지원규모 확대방안을 이미 마련한 만큼 필요시 즉각 확대해야 한다"고 말했다.
실물지원반에는 "민생·실물경제 현장의 긴급한 자금이용에 어려움이 없도록 빈틈없이 지원해야 한다"며 " 피해기업 대상 '정책금융 지원프로그램'의 경우 최근 추경을 통해 지원규모가 확대(24조3000억원→25조6000억원)된 만큼 보다 적극적인 집행이 필요하다"고 강조했다. 또한, 민간 금융권의 '53조원+α' 신규자금공급 등 지원상황도 면밀히 모니터링하며 필요시 지원규모·대상 확대 등에 대한 협조를 요청할 것을 당부했다.
또 주요산업 릴레이 간담회 등 현장의 금융애로를 직접 청취하고 실질적인 도움이 될 수 있는 방안을 발굴해야 한다는 점을 강조했다. 마지막으로 금유 산업반에는 "실물경제의 리스크 요인인 금융산업으로 전이되지 않도록 최악의 상황을 가정한 스트레스 테스트를 통해 선제적으로 대응해야 한다"고 말했다.
그는 "금융시장의 안정을 지키는 것이 우리 경제의 펀더멘털을 수호하는 핵심"이라며 "시장 참여자들이 정부의 대응의지를 신뢰할 수 있도록 모든 금융권 역량을 집중해 달라" 당부했다.
dedanhi@newspim.com